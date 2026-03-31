Якубов не выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире по решению тренерского штаба
Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов не выступит на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).
«Гимнаст Якубов не едет на этап Кубка мира в Каире. Он не травмирован, таково решение тренерского штаба», — заявили в пресс-службе.
Этап Кубка мира в Каире пройдет с 3 по 6 апреля. На турнир заявлены Даниел Маринов, Арсений Духно, Мария Агафонова и Елизавета Ус.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
