Якубов не выступит на Кубке мира по спортивной гимнастике в Каире по решению тренерского штаба

Гимнаст Якубов не выступит на Кубке мира в Каире по решению тренерского штаба.

Российский гимнаст Мухаммаджон Якубов не выступит на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Египте.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР).

«Гимнаст Якубов не едет на этап Кубка мира в Каире. Он не травмирован, таково решение тренерского штаба», — заявили в пресс-службе.

Этап Кубка мира в Каире пройдет с 3 по 6 апреля. На турнир заявлены Даниел Маринов, Арсений Духно, Мария Агафонова и Елизавета Ус.