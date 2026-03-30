  • Сергаева об этапе Кубка мира в Софии: «Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы»
Сергаева об этапе Кубка мира в Софии: «Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подвела итоги этапа Кубка мира в Софии.

Россиянка София Ильтерякова стала второй в упражнениях с обручем. В групповых упражнениях россиянки выиграли два золота и серебро.

«Ожидания перед состязаниями были самыми простыми – выехать, выступить и посмотреть, что получится. Нам понравился турнир и по атмосфере, и по результату. Атмосфера в болгарской столице была прекрасная, публика замечательная, раньше с болгарской публикой было всегда сложно, но сейчас она очень тепло нас встретила.

Нам понравился результат, как наши девочки выступали, они большие молодцы – выдержали серьезную нагрузку, эмоциональную в том числе, и очень достойно выступили – от малышей до взрослых, все молодцы.

Этот турнир – самое начало, останавливаться никак нельзя, ошибок еще допускаем много. Но все увидела и знаю, над чем надо работать. Практически все соревнования провела на трибунах, внимательно наблюдая за всеми выступлениями, чтобы видеть наших девушек в сравнении с гимнастками мировой элиты, ведь вживую все видится иначе, чем на экране. Обратила внимание на множество нюансов, которых нам не хватает. Так что сейчас возвращаемся домой и продолжаем активно работать.

Гимнастика изменилась прежде всего за счет самих спортсменок, которые стали более разнообразными и интересными, они очень сильно шагнули вперед по артистизму и вступать в борьбу с ними нам вдвойне интересно. С точки зрения техники тела мы сегодня находимся на очень хорошем уровне, но очень плотно с артистизмом поработать необходимо.

Из соперников мне очень понравились болгарки, в групповых упражнениях они работают пока нестабильно, но сама команда интересная. Китай – очень интересная команда, про остальных пока промолчу, мне интересно на них посмотреть, когда вся работа будет сделана чисто. А ошибались сегодня почти все и много, так что заключение делать рано.

Что касается индивидуальной программы, то тут, в Софии, были признанные лидеры, сегодня очень хорошо выступила итальянка София Раффаэли, молодчина Алина Горносько, ее упражнение с лентой покорило нас всех. Но думаю, что мы со всеми ними поборемся.

В Ташкент на этап Кубка мира поедет другой состав, мне интересно посмотреть, как наших разных девушек будут воспринимать одни и те же судьи, на основе увиденного и будем принимать решения о дальнейшем формировании команды. Состав на чемпионат Европы в Варне тоже пока назвать не могу, будем решать, до конца мая у нас еще есть время», – сказала Сергаева.

Также она высказалась о том, что Ильтерякова на церемонии награждения не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины.

«София Ильтерякова впервые принимает участие в этапе Кубка мира и является дебютанткой соревнований такого уровня. В этом сезоне она перешла из юниорской категории во взрослую и сразу выступает на одном из самых конкурентных этапов серии. Во время церемонии награждения София могла немного растеряться – для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно», – добавила тренер.

