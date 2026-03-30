  • Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии
Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии

Россиянка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли.

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
А может на стоит уподобляться клоунам из другой страны, которые регулярно подобным занимаются ? Это неспортивное поведение
Наконец-то адекватная реакция на символику врага.
Правильно.Там нет российского флага и поворачиваться смысла нет.
Она не повернулась, потому что там российского флага. Там нет государственного флага. Если бы был, то повернулась.
Ответ agentkuper
Она не повернулась, потому что там российского флага. Там нет государственного флага. Если бы был, то повернулась.
А если бы София заняла первое место , она бы повернулась к флагам во время исполнения нейтрального гимна ?
Или тоже осталась бы стоять спиной?
Общее впечатление : некрасиво для 15 - летней девочки .
Она проигнорировала не только украинский флаг ,но и флаг Италии и вообще всю процедуру награждения на соревнованиях ,куда нас с трудом ,но допустили.
И если со всех утюгов вещают , что спорт вне политики , то на практике мы видим обратное
