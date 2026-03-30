Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии

Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины.

Россиянка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук , третье место заняла итальянка София Раффаэли .

Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.