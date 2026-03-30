Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на Кубке мира в Болгарии
Российская гимнастка Ильтерякова не повернулась к флагам во время гимна Украины.
Россиянка София Ильтерякова не повернулась к флагам во время исполнения гимна Украины на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.
Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли.
Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Или тоже осталась бы стоять спиной?
Общее впечатление : некрасиво для 15 - летней девочки .
Она проигнорировала не только украинский флаг ,но и флаг Италии и вообще всю процедуру награждения на соревнованиях ,куда нас с трудом ,но допустили.
И если со всех утюгов вещают , что спорт вне политики , то на практике мы видим обратное