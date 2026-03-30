Российская гимнастка Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубке мира в Болгарии

Россиянка София Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).
Художественная гимнастика
Кубок мира
София, Болгария
Обруч
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,400
2. София Ильтерякова (Россия) – 29,700
3. София Раффаэли (Италия) – 29,600
4. Стиляна Николова (Болгария) – 29,300
5. Рин Киз (США) – 28,750
6. Алина Горносько (Беларусь) – 28,650
7. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 28,350
8. Даниэла Муниц (Израиль) – 27,500
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
