Российская гимнастка Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубке мира в Болгарии

Российская гимнастка Ильтерякова взяла серебро на этапе Кубке мира в Болгарии.

Россиянка София Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Художественная гимнастика Кубок мира София, Болгария Обруч 1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,400 2. София Ильтерякова (Россия) – 29,700 3. София Раффаэли (Италия) – 29,600 4. Стиляна Николова (Болгария) – 29,300 5. Рин Киз (США) – 28,750 6. Алина Горносько (Беларусь) – 28,650 7. Мейталь Мааян Сумкин (Израиль) – 28,350 8. Даниэла Муниц (Израиль) – 27,500