Ковшова заняла 7-е место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии, Ильтерякова – 9-я

0

Российская гимнастка Арина Ковшова заняла седьмое место в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, Софья Ильтерякова стала девятой.

Художественная гимнастика

Кубок мира

София, Болгария

Многоборье

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 116,6

2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,2

3. София Раффаэли (Италия) – 115,7

4. Алина Горносько (Беларусь) – 112,35

5. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) – 111,5

6. Ева Брезалиева (Болгария) – 111,15

7. Арина Ковшова (Россия) – 109,8

8. Лола Джураева (Узбекистан) – 109,45

9. Софья Ильтерякова (Россия) – 108,9

10. Вера Туголукова (Кипр) – 108,8

