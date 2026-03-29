Ковшова заняла 7-е место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии, Ильтерякова – 9-я

Российская гимнастка Арина Ковшова заняла седьмое место в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, Софья Ильтерякова стала девятой.
Художественная гимнастика
Кубок мира
София, Болгария
Многоборье
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 116,6
2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,2
3. София Раффаэли (Италия) – 115,7
4. Алина Горносько (Беларусь) – 112,35
5. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) – 111,5
6. Ева Брезалиева (Болгария) – 111,15
7. Арина Ковшова (Россия) – 109,8
8. Лола Джураева (Узбекистан) – 109,45
9. Софья Ильтерякова (Россия) – 108,9
10. Вера Туголукова (Кипр) – 108,8
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем