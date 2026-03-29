Ковшова заняла 7-е место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии, Ильтерякова – 9-я

Российская гимнастка Арина Ковшова заняла седьмое место в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, Софья Ильтерякова стала девятой. Художественная гимнастика Кубок мира София, Болгария Многоборье 1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 116,6 2. Стиляна Николова (Болгария) – 116,2 3. София Раффаэли (Италия) – 115,7 4. Алина Горносько (Беларусь) – 112,35 5. Мейтал Мааян Сумкин (Израиль) – 111,5 6. Ева Брезалиева (Болгария) – 111,15 7. Арина Ковшова (Россия) – 109,8 8. Лола Джураева (Узбекистан) – 109,45 9. Софья Ильтерякова (Россия) – 108,9 10. Вера Туголукова (Кипр) – 108,8