0

Спортивный акробат Кузьмин сдал положительный допинг-тест

Допинг-проба спортивного акробата Кузьмина дала положительный результат.

Россиянин Даниил Кузьмин, выступающий в соревнованиях по спортивной акробатике, сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество болденон.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

Проба была взять 3 февраля 2026 года в ходе внесоревновательного тестирования. Болденон является синтетическим анаболическим стероидом и способствует увеличению мышечной массы и силы.

Кузьмин отстранен на время проведения расследования. Он имеет право запросить вскрытие пробы B.

Спортсмену 25 лет, он является призером чемпионата России и обладателем Кубка России 2024 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
logoдопинг
Даниил Кузьмин
акробатика
ITA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Чемпиона России по ВМХ Тоянова дисквалифицировали за мельдоний
вчера, 08:10
РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году
26 марта, 19:59
Дегтярев принял участие в мероприятиях ЮНЕСКО в рамках конвенции по борьбе с допингом в Париже
26 марта, 12:31
Рекомендуем
Главные новости
Гимнасток Борисову и Кононову исключили из состава участниц этапа Кубка мира в Софии. Их заменят Ковшова и Ильтерякова
26 марта, 13:51
Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в ленте и бронзу в обруче
22 марта, 17:00
Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера Элеоноры Сумароковой
20 марта, 16:30
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе отменен из-за ситуации на Ближнем Востоке
20 марта, 14:24
Ковшова и Ильтерякова заявлены на этап Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
20 марта, 11:26
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Рощина победила в вольных упражнениях, Каюмова – на бревне, Акиньшин взял серебро в опорном прыжке
15 марта, 19:46
Мельникова и Духно стали победителями этапа клубного чемпионата Италии
15 марта, 10:04
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Рощина победила в опорном прыжке, Каюмова – на брусьях
14 марта, 20:23
Нагорный посетил выставку Куинджи: «Такие художники напоминают, что границы возможностей существуют лишь до тех пор, пока кто-то не решится их разрушить»
14 марта, 09:40Фото
Бладцева и Аляева победили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Нидерландах
13 марта, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем