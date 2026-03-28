Спортивный акробат Кузьмин сдал положительный допинг-тест
Россиянин Даниил Кузьмин, выступающий в соревнованиях по спортивной акробатике, сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество болденон.
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).
Проба была взять 3 февраля 2026 года в ходе внесоревновательного тестирования. Болденон является синтетическим анаболическим стероидом и способствует увеличению мышечной массы и силы.
Кузьмин отстранен на время проведения расследования. Он имеет право запросить вскрытие пробы B.
Спортсмену 25 лет, он является призером чемпионата России и обладателем Кубка России 2024 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
