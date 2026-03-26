Гимнасток Борисову и Кононову исключили из состава участниц этапа Кубка мира в Софии. Их заменят Ковшова и Ильтерякова
Гимнастки Борисова и Кононова не выступят на этапе Кубка мира в Софии.
Россиянок Марию Борисову и Еву Кононову исключили из списка участниц этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.
Спортсменок заменят из соотечественницы Арина Ковшова и София Ильтерякова. Этап Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Софии с 28 по 30 марта.
На чемпионате России, который прошел в конце февраля – начале марта, Ковшова заняла первое место в личном многоборье, Ильтерякова – второе, Кононова – третье. Борисова, которая в прошлом году была победительницей, стала четвертой.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Они были включены еще раньше. Никто никого не исключал.
Ничего не понятно, поясните! Едут первое и второе место? Тогда зачем включали третье и четвертое? Всего два участника может быть?
