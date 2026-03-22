Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в ленте и бронзу в обруче

Борисова взяла две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании.

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при по художственной гимнастике в Испании. Художественная гимнастика Гран-при Марбелья, Испания Обруч 1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,400 2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,000 3. Мария Борисова (Россия) — 29,300 Мяч 1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100 2. Тара Драгас (Италия) — 28,600 3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 27,850 Булавы 1. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,400 2. София Раффаэли (Италия) — 29,250 3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,200 Лента 1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,850 2. Мария Борисова (Россия) — 28,800 3. Тара Драгас (Италия) — 28,700