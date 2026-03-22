Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в ленте и бронзу в обруче
Борисова взяла две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании.
Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при по художственной гимнастике в Испании.
Художественная гимнастика
Гран-при
Марбелья, Испания
Обруч
1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,400
2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,000
3. Мария Борисова (Россия) — 29,300
Мяч
1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100
2. Тара Драгас (Италия) — 28,600
3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 27,850
Булавы
1. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,400
2. София Раффаэли (Италия) — 29,250
3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,200
Лента
1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,850
2. Мария Борисова (Россия) — 28,800
3. Тара Драгас (Италия) — 28,700
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Для первого раза и конкретно для не особо стабильной Маши, очень даже неплохо.
