Художественная гимнастика. Гран-при. Борисова взяла серебро в ленте и бронзу в обруче

Борисова взяла две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Испании.

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала две медали на этапе Гран-при по художственной гимнастике в Испании. 

Художественная гимнастика

Гран-при

Марбелья, Испания

Обруч

1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,400

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,000

3. Мария Борисова (Россия) — 29,300

Мяч

1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,100

2. Тара Драгас (Италия) — 28,600

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 27,850

Булавы

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) — 30,400

2. София Раффаэли (Италия) — 29,250

3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,200

Лента

1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,850

2. Мария Борисова (Россия) — 28,800

3. Тара Драгас (Италия) — 28,700

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
Для первого раза и конкретно для не особо стабильной Маши, очень даже неплохо.
