Спортивная гимнастика. Кубок мира. Рощина победила в вольных упражнениях, Каюмова – на бревне, Акиньшин взял серебро в опорном прыжке

Гимнастки Рощина и Каюмова победили на Кубке мира в Анталье.

Российские гимнастки Людмила Рощина и Милана Каюмова одержали победы на этапе Кубка мира в турецкой Анталье.

Сегодня Рощина выиграла вольные упражнения, Каюмова победила на бревне. Накануне они одержали победы в опорном прыжке и на разновысоких брусьях соответственно.

Тимофей Акиньшин взял серебро в опорном прыжке.