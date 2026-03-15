Мельникова и Духно стали победителями этапа клубного чемпионата Италии

Гимнасты Мельникова и Духно стали победителями этапа клубного чемпионата Италии.

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно стали победителями второго этапа клубного чемпионата Италии в Биелле. 

Мельникова и Духно в качестве легионеров выступали за команды Libertas Vercelli и Pro Carate соответственно. Соревнования прошли 14 марта.

Клубный чемпионат Италии

Второй этап / Биелла

Женщины

1. Libertas Vercelli – 161,100

2. Artistica 81 Trieste – 156,950

3. A.S.D.G.Brixia – 154,200

Мужчины

1. Pro Carate – 241,600

2. G. Romagna Team – 239,500

3. Spes Mestre – 237,850

Команды Мельниковой и Духно ранее одержали победы и в первом туре. Третий пройдет с 17 по 19 апреля в Терни, а финал с участием восьми лучших команд – с 15 по 16 мая в Бергамо.

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике. 17-летний Духно является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
