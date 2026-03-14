Спортивная гимнастика. Кубок мира. Рощина победила в опорном прыжке, Каюмова – на брусьях

Гимнастки Рощина и Каюмова выиграли золотые медали на Кубке мира в Турции.

Российские гимнастки Людмила Рощина и Милана Каюмова одержали победы на этапе Кубка мира в Анталье. Спортивная гимнастика Кубок мира Анталья, Турция Женщины Опорный прыжок 1. Людмила Рощина (Россия) – 13,483 2. Тея Белак (Словения) – 13,483 3. Паула Фонт (Испания) – 13,400 Брусья 1. Милана Каюмова (Россия) – 14,233 2. Людмила Рощина (Россия) – 13,433 3. Луция Хрибар (Словения) – 13,333