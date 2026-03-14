Спортивная гимнастика. Кубок мира. Рощина победила в опорном прыжке, Каюмова – на брусьях
Гимнастки Рощина и Каюмова выиграли золотые медали на Кубке мира в Турции.
Российские гимнастки Людмила Рощина и Милана Каюмова одержали победы на этапе Кубка мира в Анталье.
Спортивная гимнастика
Кубок мира
Анталья, Турция
Женщины
Опорный прыжок
1. Людмила Рощина (Россия) – 13,483
2. Тея Белак (Словения) – 13,483
3. Паула Фонт (Испания) – 13,400
Брусья
1. Милана Каюмова (Россия) – 14,233
2. Людмила Рощина (Россия) – 13,433
3. Луция Хрибар (Словения) – 13,333
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Молодцы девочки! По мальчикам результаты где? Соревнования вчера были!
