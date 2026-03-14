Нагорный посетил выставку Куинджи: «Такие художники напоминают, что границы возможностей существуют лишь до тех пор, пока кто-то не решится их разрушить»

Гимнаст Нагорный поделился впечатлениями от выставки художника Куинджи.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный посетил выставку работ художника Архипа Куинджи.

Об этом спортсмен рассказал в своем телеграм-канале, опубликовав фото.

«Сегодня посетил выставку работ художника Архипа Ивановича Куинджи в Русском музее.

В каждую эпоху появляются личности, которые меняют правила игры – в спорте, науке, искусстве, в любой сфере. Они смотрят на привычные вещи иначе и открывают новые горизонты. Куинджи – один из тех людей, которые в свое время буквально разрушали рамки возможного в искусстве.

Он смело экспериментировал со светом, цветом и атмосферой. Его картины поражают тем, как точно и необычно переданы оттенки неба, воды, закатов и лунного света. Иногда кажется, что холст буквально светится изнутри.

Особенно удивительно то, как его работы вовлекают зрителя. Смотря на его пейзажи, ты будто оказываешься внутри картины, не просто наблюдаешь со стороны, а становишься частью происходящего, то тихим свидетелем, то главным героем этого пространства.

Такие художники напоминают, что границы возможностей существуют лишь до тех пор, пока кто-то не решится их разрушить», – написал Нагорный.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Никиты Нагорного
спортивная гимнастика
Никита Нагорный
сборная России по спортивной гимнастике
