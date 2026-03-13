Бладцева и Аляева победили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Нидерландах
Россиянки Анжела Бладцева и София Алиева взяли золото в синхронных прыжках на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте.
Прыжки на батуте
Кубок мира
Алкмар, Нидерланды
Женщины
1. Яна Лебедева (Беларусь) – 58,510
2. Анжела Бладцева (Россия) – 57,000
3. Сини Фань (Китай) – 56,880...
5. София Аляева (Россия) – 56,310
Женщины, синхронные прыжки
1. Анжела Бладцева – София Аляева (Россия) – 50,510
2. Хикару Мори – Саки Танака (Япония) – 49,520
3. Злата Миниахметова – Лейла Алиева (Беларусь) – 49,070
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Анжела и София, молодцы девчонки!!!
