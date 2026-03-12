  • МВД раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи
При строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи похитили 8 млрд рублей.

Министерство внутренних дел России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек.

Подозреваемыми в преступлениях являются бывшие член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в г. Сочи. Однако на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд рублей были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.

Расследование уголовного дела в марте 2025 года поручено следователям Следственного департамента МВД России. Несколько фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении предполагаемой организатора преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», – написала Волк.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Ирина Волк
происшествия
деньги
художественная гимнастика
logoГазпром
А хищений при строительстве Апарт Отеля под Геленджиком МВД не заметили? Увод 6-ти лярдов в сторону как раз той самой гимнастки, не?
Ответ Георгий Рыженков
На раскрытие этого случая еще приказа не поступало.
На раскрытие этого случая еще приказа не поступало.
Ответ Георгий Рыженков
Аккуратнее пожалуйста. А то можно и на статью о дискредитации коррупции нарваться ))
Аккуратнее пожалуйста. А то можно и на статью о дискредитации коррупции нарваться ))
В общем,вышли сами на себя, сообщает Марина Вульф
Ответ kwinto88
... А она еще не фельдмаршал? Не командует, не руководит, всем чем можно?
... А она еще не фельдмаршал? Не командует, не руководит, всем чем можно?
Ответ kwinto88
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ответ Антуан Гризманн
Быть не может
Комментарий скрыт
Ответ Vladislav Subbotin
Комментарий скрыт
Так не поймали же, сказали, что в международный розыск подали
Брехня, не может такого быть в нашей стране!
Ответ jigga
+100.500
+100.500
Ответ jigga
А народ копейки на сво собирает (((
А народ копейки на сво собирает (((
Денег совсем не стало в стране, вот и зашевелились. Только, чего кулаками махать спустя столько лет, эти деньги уже не вернуть.
Ответ Гуго
Да и большинство деятелей уже не в России,
Да и большинство деятелей уже не в России,
Ответ Гуго
И что с того? Их что вернут в бюджет и на них теперь жить будем?
И что с того? Их что вернут в бюджет и на них теперь жить будем?
И это в то самое время, когда остальные страны нам завидуют!!!
Ответ k.o.
Завидуют, что можно так лихо 8 миллиардов украсть)
Завидуют, что можно так лихо 8 миллиардов украсть)
Лет 10 назад мне рассказывали прикол о программе ГП-детям. Как на проектную документацию списывают сотни млн рублей, а по факту везде два одинаковых проекта (с бассейном и без). И все знают конкретные фамилии, кто бенефициар схемы, но до поры никто не замечал
Ответ Боевой Бурят Путина
То же самое и фонд кап ремонта домов делает, где под каждую замену лифта в типовой новостройке делается своя типовая смета за пару сотен тысяч. Масштаб другой конечно, но суть одна
То же самое и фонд кап ремонта домов делает, где под каждую замену лифта в типовой новостройке делается своя типовая смета за пару сотен тысяч. Масштаб другой конечно, но суть одна
Ответ Боевой Бурят Путина
бред. мне уже за 30, и я до сих пор верю слуху(2000х) что около школы построят бассейн ))
бред. мне уже за 30, и я до сих пор верю слуху(2000х) что около школы построят бассейн ))
интересно, я дождусь в этой жизни статьи про то, что при строительстве за счёт бюджета не были украдены деньги?
Ответ Сердитый Серёга
... Боюсь вас разочаровать.
... Боюсь вас разочаровать.
Ответ Сердитый Серёга
интересно, я дождусь в этой жизни статьи про то, что при строительстве за счёт бюджета не были украдены деньги?
Я даже больше скажу. Постоянное строительство вот этих всяких центров имени хрен поймешь кого, балетно-теотральных центров и прочих "центров" в первую очередь и делается чтобы несколько миллиардов ушло куда надо. Вместо них можно было бы построить несколько небольших, но полезных универсальных спортивных стадионов или отремонтировать несколько зданий театров. Но на них не получится своровать 8 миллиардов.
" выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд рублей были похищены." - это сколько сам " Центра художественной гимнастики в Сочи." стоил? Миллиардов 30?
Подозреваемыми в преступлениях являются бывшие член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»,
--------------------------
И все ???
А где Кабаева и Кабаев ?
Ответ sobakinvow
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ответ sobakinvow
Жена Цезаря вне подозрений.
Жена Цезаря вне подозрений.
Кононова и Борисова выступят на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии
11 марта, 14:08
Лала Крамаренко: «Мне близок образ Коко Шанель. Ее внешность, темперамент, история взаимоотношений со Стравинским – все это мне очень созвучно»
10 марта, 17:22
Ирина Винер: «К сожалению, попытка Крамаренко вернуться в большой спорт не увенчалась успехом»
10 марта, 14:25
Лала Крамаренко: «Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду»
10 марта, 14:17
Российские гимнасты Калмыкова и Усачев завоевали медали на этапе Кубка мира в Баку
8 марта, 15:12
Ангелина Мельникова: «Я всегда много ем. Никакой особой диеты нет, просто слежу за питанием постоянно. Меньше есть на ночь – лучший совет»
8 марта, 12:51
Российские гимнасты Заика и Калмыкова победили на этапе Кубка мира в Баку
7 марта, 12:50
Татьяна Сергаева: «Мы будем решать, включать Крамаренко в сборную или нет. Я на 70% за, потому что никто не виноват, что у нее была травма»
7 марта, 10:55
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Ковшова победила в многоборье, Ильтерякова – 2-я, Кононова – 3-я
6 марта, 16:35
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова победила в булавах и ленте, Крамаренко не прошла в финал многоборья
5 марта, 18:52
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
