МВД раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

При строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи похитили 8 млрд рублей.

Министерство внутренних дел России раскрыло хищение более 8 миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек.

Подозреваемыми в преступлениях являются бывшие член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в г. Сочи. Однако на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» средства в размере более 8 млрд рублей были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.

Расследование уголовного дела в марте 2025 года поручено следователям Следственного департамента МВД России. Несколько фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении предполагаемой организатора преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», – написала Волк.