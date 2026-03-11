Кононова и Борисова выступят на Кубке мира по художественной гимнастике в Софии

Кононова и Борисова заявлены на Кубок мира по художественной гимнастике в Софии.

Российские художественные гимнастки Ева Кононова и Мария Борисова выступят на первом этапе Кубка мира в Софии. Соревнования пройдут с 28 по 30 марта. Борисова также заявлена на этап Гран-при в испанской Марбелье, который состоится 21-22 марта. Российские спортсмены на турнирах Международной федерации гимнастики выступают в нейтральном статусе.