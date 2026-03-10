1

Ирина Винер: «К сожалению, попытка Крамаренко вернуться в большой спорт не увенчалась успехом»

Винер: попытка Крамаренко вернуться в большой спорт не увенчалась успехом.

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер высказалась о возвращении Лалы Крамаренко в спорт.

На минувшем чемпионате страны Крамаренко не сумела выйти в финал многоборья, заняв 20-е место в квалификации. Она вернулась к соревнованиям после восстановления от травмы колена.

«К сожалению, ее попытка вернуться в большой спорт не увенчалась успехом. Есть ли у нее тренерские задатки? Поживем – увидим.
 
Лала сейчас выступает в спектакле «Наваждение». Я считаю, что ее место именно в этом спектакле, в нем она показывает и раскрывает себя в полной мере», – сказала Винер, которая является художественным руководителем и продюсером спектакля. 

