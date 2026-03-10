  • Спортс
  • Лала Крамаренко: «Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду»
Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала возвращение в спорт после травмы колена. 

На минувшем чемпионате страны Крамаренко не сумела выйти в финал многоборья, заняв 20-е место в квалификации. Она вернулась к соревнованиям после восстановления от травмы.

«Восстановление после операции на колене было очень сложным, я восстанавливалась полтора года. Меня поддерживала моя семья, мои близкие и родные, они всегда были рядом. И также Ирина Александровна Винер, которая предоставила мне возможность съездить в Израиль и пройти там курс лечения.

У всех врачей разные методики, но, к сожалению, не все мне помогало. Сейчас мы уже более-менее выстроили планы на реабилитацию. Спустя полтора года я смогла нормально наступать на ногу, и действительно все было очень сложно, потому что это был не просто мениск.

Я рада, что у меня получилось восстановиться. Хотела снова выйти на площадку. Понятно, что я показала не лучший результат, но для меня самое главное – то, что пишут мои болельщики, зрители и родные. А они просто рады тому, что я снова выхожу на ковер», – сказала Крамаренко.

«Я не люблю загадывать наперед, сейчас нет смысла говорить об Олимпиаде и смогу ли я до нее дойти. Это была детская мечта. Да, возможно, она сохраняется, но не могу сказать, что я держу туда путь. Если здоровье позволит, то, конечно, я буду тренироваться. А если нет, то жалеть я тоже не буду. Потому что у меня был такой красивый и яркий путь, пусть без самой главной медали, но это ведь произошло не по моей вине.

У нас была Олимпиада в Париже, но, к сожалению, мы на нее не поехали. У гимнасток век очень короток, и все время стараться находиться в обойме очень трудно. Если не будет проблем со здоровьем, то я опять пойду к мечте. А если будет иначе, то с огромной благодарностью буду красиво завершать этот путь.

Я выступала на чемпионате России, и пока у меня нет никаких планов на ближайшее время. Мне нужно пройти медицинское обследование, все как раз крутится вокруг моего колена. После этого будем что-то решать», – цитирует Крамаренко РИА Новости. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
