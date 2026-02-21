Спортивная гимнастика. Кубок мира. Калмыкова победила в опорном прыжке, Каюмова – 2-я на брусьях, Карцев – 3-й в вольных упражнениях
Спортивная гимнастика
Кубок мира
Коттбус, Германия
Женщины
Опорный прыжок
1. Анна Калмыкова (Россия) – 13,816
2. Карина Шенмайер (Германия) – 13,800
3. Тея Белак (Словения) – 13,516...
5. Людмила Рощина (Россия) – 13,316
Брусья
1. Элиза Йорьо (Италия) – 14,266
2. Милана Каюмова (Россия) – 14,133
3. Джулия Перотти (Италия) – 14,033
Мужчины
Вольные упражнения
1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,500
2. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400
3. Александр Карцев (Россия) – 13,900
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Отлично! Молодцы наши гимнасты! Даже анонса не было, не говорю уже о трансляции!
