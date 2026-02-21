  • Спортс
  • Спортивная гимнастика. Кубок мира. Калмыкова победила в опорном прыжке, Каюмова – 2-я на брусьях, Карцев – 3-й в вольных упражнениях
2

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Калмыкова победила в опорном прыжке, Каюмова – 2-я на брусьях, Карцев – 3-й в вольных упражнениях

Гимнастка Калмыкова победила в опорном прыжке на Кубке мира в Германии.

Российская гимнастка Анна Калмыкова победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в немецком Коттбусе.

Спортивная гимнастика

Кубок мира

Коттбус, Германия

Женщины

Опорный прыжок

1. Анна Калмыкова (Россия) – 13,816

2. Карина Шенмайер (Германия) – 13,800

3. Тея Белак (Словения) – 13,516...

5. Людмила Рощина (Россия) – 13,316

Брусья

1. Элиза Йорьо (Италия) – 14,266

2. Милана Каюмова (Россия) – 14,133

3. Джулия Перотти (Италия) – 14,033

Мужчины

Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,500

2. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400

3. Александр Карцев (Россия) – 13,900

Отлично! Молодцы наши гимнасты! Даже анонса не было, не говорю уже о трансляции!
