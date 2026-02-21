Спортивная гимнастика. Кубок мира. Калмыкова победила в опорном прыжке, Каюмова – 2-я на брусьях, Карцев – 3-й в вольных упражнениях

Гимнастка Калмыкова победила в опорном прыжке на Кубке мира в Германии.

Российская гимнастка Анна Калмыкова победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира в немецком Коттбусе. Спортивная гимнастика Кубок мира Коттбус, Германия Женщины Опорный прыжок 1. Анна Калмыкова (Россия) – 13,816 2. Карина Шенмайер (Германия) – 13,800 3. Тея Белак (Словения) – 13,516... 5. Людмила Рощина (Россия) – 13,316 Брусья 1. Элиза Йорьо (Италия) – 14,266 2. Милана Каюмова (Россия) – 14,133 3. Джулия Перотти (Италия) – 14,033 Мужчины Вольные упражнения 1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,500 2. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,400 3. Александр Карцев (Россия) – 13,900