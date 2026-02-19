Гимнасты Рощина, Каюмова, Акиньшин, Карцев и Съедин выступят на этапе Кубка мира в Турции в марте
Пять российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Турции в марте.
Пять российских гимнастов вошли в заявку на этап Кубка мира, который пройдет с 12 по 15 марта в турецкой Анталье.
В соревнованиях примут участие Людмила Рощина, Милана Каюмова (все снаряды), а также Тимофей Акиньшин (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок), Александр Карцев (вольные упражнения, брусья, перекладина) и Савелий Съедин (конь, брусья, перекладина).
Россияне выступят на Кубке мира в нейтральном статусе.
Источник: ТАСС
