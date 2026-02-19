0

Гимнасты Рощина, Каюмова, Акиньшин, Карцев и Съедин выступят на этапе Кубка мира в Турции в марте

Пять российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Турции в марте.

Пять российских гимнастов вошли в заявку на этап Кубка мира, который пройдет с 12 по 15 марта в турецкой Анталье.

В соревнованиях примут участие Людмила Рощина, Милана Каюмова (все снаряды), а также Тимофей Акиньшин (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок), Александр Карцев (вольные упражнения, брусья, перекладина) и Савелий Съедин (конь, брусья, перекладина).

Россияне выступят на Кубке мира в нейтральном статусе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Кубок мира
Людмила Рощина
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Александр Карцев
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Милана Каюмова
Савелий Съедин
