Зеленский ввел санкции против Мельниковой, Егорян, Дворковича и еще семи российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

В перечень лиц, против которых вводятся санкции, вошли 10 российских спортсменов: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева , президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович , саблистка Яна Егорян , тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова , дзюдоистка Мадина Таймазова.