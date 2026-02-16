Зеленский ввел санкции против Мельниковой, Егорян, Дворковича и еще семи российских спортсменов
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В перечень лиц, против которых вводятся санкции, вошли 10 российских спортсменов: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
И как теперь им жить без этого всего?
Разве не очевидно, против кого должны быть введены санкции?
Володя, когда ты уже сдохнешь, наконец?