Зеленский ввел санкции против Мельниковой, Егорян, Дворковича и еще семи российских спортсменов

Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

В перечень лиц, против которых вводятся санкции, вошли 10 российских спортсменов: борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, боксер Федор Чудинов, стрелок из лука Светлана Гомбоева, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, саблистка Яна Егорян, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
И торжественно открыл Институт Шлема
Ответ Stokes10
И торжественно открыл Институт Шлема
При заводе производства кастрюль.
Ответ Stokes10
И торжественно открыл Институт Шлема
Там «великий» шлемоносец Гераскевич собирает подписи на отстранение наших параолимпийцев 💩
Других проблем в стране же нет, уже ведь решил все вопросы хотя бы с отоплением... Видимо, сказочке под названием "Украина Зеленского" наступает конец, все громче и громче звучат речи и поступки комика, а на деле это не более чем пук в лужу
Ответ Liver0910
Других проблем в стране же нет, уже ведь решил все вопросы хотя бы с отоплением... Видимо, сказочке под названием "Украина Зеленского" наступает конец, все громче и громче звучат речи и поступки комика, а на деле это не более чем пук в лужу
Окраины уже не будет в нынешнем виде.
Ответ Liver0910
Других проблем в стране же нет, уже ведь решил все вопросы хотя бы с отоплением... Видимо, сказочке под названием "Украина Зеленского" наступает конец, все громче и громче звучат речи и поступки комика, а на деле это не более чем пук в лужу
Ещё два-три дня и им репарации с контрибуциями начнут платить, так что все в шоколаде
Ему бы к Гудвину сходить за мозгами.
Ответ Evgen Vynokurov
Ему бы к Гудвину сходить за мозгами.
Не приживутся
Ответ Evgen Vynokurov
Ему бы к Гудвину сходить за мозгами.
Гудвин и мудвин не смогут сосуществовать на одной планете
"Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных и научных контактов, а также лишение государственных наград Украины."
И как теперь им жить без этого всего?
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных и научных контактов, а также лишение государственных наград Украины." И как теперь им жить без этого всего?
Тяжёло. Музей бандеры посетить не смогут(если от него что осталось) Величайшее культурное наследие человечества
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Санкции предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных и научных контактов, а также лишение государственных наград Украины." И как теперь им жить без этого всего?
То есть они разорвали все отношения с федерацией шахмат?
Ну Егорян с Гомбоевой понятно - они оружием владеют, бойцы тоже понятно - потенциальные спецназовцы. А Мельникова-то при чем?
Ответ Игорь Васильев
Ну Егорян с Гомбоевой понятно - они оружием владеют, бойцы тоже понятно - потенциальные спецназовцы. А Мельникова-то при чем?
Она слишком красивая
Зачем похождения этого у ро дца постить в спортивных новостях?)
Странно, что Гуменника в списке нет. Он же мешал величайшему фигуристу в мире выступать.
Ответ Kitoglab
Странно, что Гуменника в списке нет. Он же мешал величайшему фигуристу в мире выступать.
Ещё не вечер. Будет. На отборочном турнире в Пекине Кырилко Марсак громко плакал на весь мир, что кто-то спёр все две игрушки, подаренные ему поклонниками. Пётр тоже был на этом старте.
Разве не очевидно, против кого должны быть введены санкции?
Ответ Kitoglab
Странно, что Гуменника в списке нет. Он же мешал величайшему фигуристу в мире выступать.
Забыл. Перенюхал. Сейчас мальца отпустит вспомнит!🤣
Кокаиновый наполеон все не уймется.. интересно, а на что вообще украинские санкции могут влиять? Ну конкретно для наших спортсменов?
Украинцы без воды, тепла и электричества сидит, а он улицы переименовывает и спортсменов санкциями обкладывает...
Володя, когда ты уже сдохнешь, наконец?
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Украинцы без воды, тепла и электричества сидит, а он улицы переименовывает и спортсменов санкциями обкладывает... Володя, когда ты уже сдохнешь, наконец?
Скоро, ему уже 73.
Ответ svinoshiva
Скоро, ему уже 73.
Вы из тех узколобых которые верят что наркоман может пережить деда со здоровым образом жизни?
Раньше скакали в кастрюлях, теперь в шлемах. IQ 78 сам себя не оправдает
Ответ Константин Мееров
Раньше скакали в кастрюлях, теперь в шлемах. IQ 78 сам себя не оправдает
78 - это у прибалтов. У украинцев IQ отрицательный
