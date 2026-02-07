Нагорный считает, что не выступит на Олимпиаде-2028 в США: «Я под персональными санкциями почти везде»

Гимнаст Нагорный считает, что не сможет выступить на ОИ-2028 из-за санкций.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Никита Нагорный считает, что не сможет выступить на летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе из-за санкций.

Спортсмен включен в санкционные списки Евросоюза, США и еще нескольких стран.

«Конечно, буду смотреть Олимпиаду [2026 года] в Италии и болеть за наших спортсменов. Выступить в Лос-Анджелесе? Есть небольшие индивидуальные сложности, из-за которых я, наверное, не смогу нигде участвовать: я под персональными санкциями почти везде. Даже если я восстановлюсь, мне никто визу не даст и не допустит. Поэтому, к сожалению, вряд ли.

Но выступить в этом году хочется. Планы есть. Может быть, приму участие в гимнастической Премьер-лиге. В этом году большие планы. Поэтому, надеюсь, что будем удивлять наших зрителей и болельщиков», – сказал Нагорный.

Также гимнаст планирует участвовать в футбольной Медиалиге.

«Сейчас работаю на трех работах. После этого заезжаю на Медиалигу. Поиграл – дальше к семье. Каждую среду тренируюсь, в 7 утра собираемся в футбол перед работой. Этого вида спорта больше в моей жизни, чем гимнастики», – отметил Нагорный.

Нагорному 28 лет, он также является трехкратным чемпионом мира. До ноября 2024-го был начальником главного штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия».