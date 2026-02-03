Крамаренко заняла 6-е место в личном многоборье на чемпионате Москвы. Это первое выступление гимнастки с 2024 года

Крамаренко заняла 6-е место на чемпионате Москвы.

Лала Крамаренко заняла 6-е место в финале личного многоборья на чемпионате Москвы по художественной гимнастике. В квалификации гимнастка была 10-й.

Победу одержала Софья Ильтерякова (120,1 балла), второе место заняла Екатерина Сазонова (116,75), третье – Мария Дмитриева (114,45). Крамаренко получила 112,8 балла.

Это первые соревнования для чемпионки Европы Крамаренко с 2024 года. Она перенесла операцию на колене, после которой длительное время восстанавливалась.

Сегодня стало известно, что спортсменка получила нейтральный статус от World Gymnastics.

Хаос вокруг операции для гимнастки Крамаренко: Винер обвинила врачей – те не согласились