Чемпионка Европы Лала Крамаренко получила нейтральный статус от World Gymnastics

Российская гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (World Gymnastics ).

Крамаренко – чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях. Также на ее счету три золота юниорского чемпионата мира, победы на российских и международных турнирах по художественной гимнастике.

После Игр БРИКС 2024 года Крамаренко не выступала на турнирах из-за травмы, операции и длительного восстановления.

В октябре 2025 года спортсменка сообщала, что ей дважды отказывали в нейтральном статусе.

