Чемпионка Европы Лала Крамаренко получила нейтральный статус от World Gymnastics

Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус.

Российская гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). 

Крамаренко – чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях. Также на ее счету три золота юниорского чемпионата мира, победы на российских и международных турнирах по художественной гимнастике. 

После Игр БРИКС 2024 года Крамаренко не выступала на турнирах из-за травмы, операции и длительного восстановления.

В октябре 2025 года спортсменка сообщала, что ей дважды отказывали в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
World Gymnastics (FIG)
художественная гимнастика
logoсборная России (художественная гимнастика)
ппц я в шоке какая приятная новость!!!
Обнадеживающая новость для тех, спортсменов, кому тоже ранее отказали.
И прям за Лалу такая тихая радость - и что вернулась, и за статус!
Очень рад за Лалу!
Ну хоть с третьей попытки у Лалы получилось и она сможет выступать на МС.
Неожиданно! Я думала, Лале откажут. Ну здорово, теперь есть стимул восстанавливаться, набирать форму и улучшать результаты, чтобы отобраться на крупные турниры.
