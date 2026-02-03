Чемпионка Европы Лала Крамаренко получила нейтральный статус от World Gymnastics
Гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус.
Российская гимнастка Лала Крамаренко получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
Крамаренко – чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях. Также на ее счету три золота юниорского чемпионата мира, победы на российских и международных турнирах по художественной гимнастике.
После Игр БРИКС 2024 года Крамаренко не выступала на турнирах из-за травмы, операции и длительного восстановления.
В октябре 2025 года спортсменка сообщала, что ей дважды отказывали в нейтральном статусе.
Хаос вокруг операции для гимнастки Крамаренко: Винер обвинила врачей – те не согласились
