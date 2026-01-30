0

World Gymnastics предоставила нейтральный статус четырем российским спортсменам

Федерация гимнастики одобрила нейтральный статус четырем российским спортсменам.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) предоставила нейтральный статус четырем российским спортсменам.

Право выступать на международных турнирах получили батутисты Роман Афанасьев и Максим Новокрещенов, а также представители спортивной акробатики Елизавета Медведева и Олег Майоров.

Также нейтральный статус получили тренеры Мария Толкачева (художественная гимнастика) и Иван Гапоненко (спортивная гимнастика).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Gymnastics
logoМария Толкачева
World Gymnastics (FIG)
сборная России по прыжкам на батуте
Прыжки на батуте
акробатика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
11-кратный чемпион мира Заломин: «Джокович симпатичен как спортсмен и личность, я бы сравнил себя с ним. Еще нашел в себе сходства с Криштиану Роналду»
23 декабря 2025, 15:37
Европейский гимнастический союз допустил россиян к соревнованиям под своей эгидой
28 ноября 2025, 12:35
Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 250 россиянам
20 ноября 2025, 06:39
Рекомендуем
Главные новости
Крамаренко заняла 6-е место в личном многоборье на чемпионате Москвы. Это первое выступление гимнастки с 2024 года
вчера, 18:29
Чемпионка Европы Лала Крамаренко получила нейтральный статус от World Gymnastics
вчера, 17:30
Дина и Арина Аверины не планируют возобновлять спортивную карьеру
2 февраля, 19:31
Олимпийская чемпионка Рио-2016 Мария Толкачева, работающая тренером гимнасток, получила нейтральный статус
1 февраля, 08:34
Итальянская гимнастка Раффаэли проводит тренировочный сбор в России под руководством Амины Зариповой
31 января, 11:29
Алексей Немов: «Я буду смотреть Олимпиаду. Мне интересны выступления всех спортсменов, а российских – в особенности»
28 января, 09:48
Алексей Немов: «Я оптимист по жизни и надеюсь, что в скором времени нашим юниорам вернут флаг и гимн»
26 января, 08:01
Родионенко об апелляции в CAS из-за отказа Листуновой в нейтральном статусе: «Шансы положительные, они просто обязаны ее допустить»
24 января, 16:57
Листунова и Федерация гимнастики России подали в CAS апелляцию на отказ в нейтральном статусе
23 января, 18:02
Светлана Хоркина: «Затрудняюсь назвать лучших спортсменов России за 25 лет, но себя точно назову»
23 января, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 09:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля 2025, 13:27
Рекомендуем