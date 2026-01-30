World Gymnastics предоставила нейтральный статус четырем российским спортсменам
Федерация гимнастики одобрила нейтральный статус четырем российским спортсменам.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) предоставила нейтральный статус четырем российским спортсменам.
Право выступать на международных турнирах получили батутисты Роман Афанасьев и Максим Новокрещенов, а также представители спортивной акробатики Елизавета Медведева и Олег Майоров.
Также нейтральный статус получили тренеры Мария Толкачева (художественная гимнастика) и Иван Гапоненко (спортивная гимнастика).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Gymnastics
