Федерация гимнастики одобрила нейтральный статус четырем российским спортсменам.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) предоставила нейтральный статус четырем российским спортсменам.

Право выступать на международных турнирах получили батутисты Роман Афанасьев и Максим Новокрещенов, а также представители спортивной акробатики Елизавета Медведева и Олег Майоров.

Также нейтральный статус получили тренеры Мария Толкачева (художественная гимнастика) и Иван Гапоненко (спортивная гимнастика).