0

Алексей Немов: «Я оптимист по жизни и надеюсь, что в скором времени нашим юниорам вернут флаг и гимн»

Немов: надеюсь, что скоро нашим гимнастам-юниорам вернут флаг и гимн.

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов выразил надежду, что российским гимнастам-юниорам скоро вернут флаг и гимн.

«Я оптимист по жизни и надеюсь на то, что в скором времени нашим юниорам вернут флаг и гимн. Мне повезло, что за всю карьеру мне не приходилось выступать ни под каким нейтральным флагом. Сначала у меня был флаг СССР, а потом – России. Я могу гипотетически представить себя на месте нейтральных спортсменов и думаю, что возвращение национальных символов придаст им дополнительной уверенности.

Я хочу, чтобы в мировом спорте все руководствовались разумом, и чтобы все спортсмены выступали под флагами и с гимнами своих стран», – сказал Немов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
юниорская сборная России жен
logoюниорская сборная России
logoАлексей Немов
