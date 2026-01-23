Светлана Хоркина: «Затрудняюсь назвать лучших спортсменов России за 25 лет, но себя точно назову»

Хоркина назвала себя в числе лучших спортсменов России за 25 лет.

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о лучших спортсменах России за 25 лет.

«Лучшие российские спортсмены последних 25 лет? Могу назвать себя. А так кого-то назвать трудно, потому что за это время было много не только ярких побед, но и досадных промахов, которые запомнились навсегда. Поэтому затрудняюсь назвать лучших спортсменов за 25 лет, но себя точно назову.

А сейчас самый влиятельный спортсмен – Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат. Выступление Ангелины было таким ярким заявлением после большой передышки», – сказала Хоркина.