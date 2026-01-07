Валентина Родионенко: «Мы ждем, что сборная США выйдет на чемпионат мира со сложными программами, чтобы претендовать на победу»
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ждет высокого уровня конкуренции от сборной США.
«Если вспомнить чемпионат мира [2025 года] в Джакарте, то можно сделать некоторый вывод, что женская гимнастика сделала небольшой шаг назад в своем развитии. У спортсменок нет очень сложных элементов, сложных прыжков, какими обладала та же американка Симона Байлс в свои лучшие годы.
Но каких-то глобальных заключений я бы не стала пока делать, предлагаю дождаться чемпионата мира, который пройдет в октябре этого года. Мы ждем, что та же сборная США выйдет на этот турнир со сложными программами для того, чтобы претендовать на победу», – считает Родионенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
