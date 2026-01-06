Сборная России по спортивной гимнастике начнет подготовку к сезону 8 января. Мельникова и Маринов приедут на сборы

Мельникова и Маринов начнут подготовку к новому сезоне 8 января.

Сборная России по спортивной гимнастике начнет подготовку к новому сезону 8 января.

Об этом сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

«Первый в 2026 году тренировочный сбор начнется 8 января, в этот день члены сборной команды приедут на базу «Озеро Круглое». Мы ждем на сборе всех сильнейших гимнастов, включая призеров последнего чемпионата мира Ангелину Мельникову и Даниела Маринова. Сбор продлится две недели», – рассказала Родионенко.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Это будет первый квалификационный турнир на Олимпиаду-2028.