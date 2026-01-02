Валентина Родионенко: «Никто не ждет от МОК, что они вернут нам флаг сразу после того, как изменится политическая ситуация»
Родионенко считает, что МОК не сразу вернет флаг и гимн российским атлетам.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что возвращение флага и гимна российским спортсменам займет время.
«Никто и не ждет от МОК, что там возьмут и вернут нашим спортсменам флаг и гимн сразу после того, как изменится политическая ситуация и наступит мир на наших границах. Все будет меняться постепенно, для этого нужно время.
Очевидно, что на зимней Олимпиаде в Италии россиянам придется выступать в нейтральном статусе в любом случае. Но мы очень надеемся, что на летних Играх, которые пройдут через 2,5 года в США, наша команда наконец-то выйдет на олимпийскую арену с флагом и гимном», – рассказала Родионенко.
