Лидия Иванова: «Лучшим спортсменом уходящего года считаю Мельникову – она мастер очень высокого ранга»

Иванова назвала Мельникову спортсменкой года.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала Ангелину Мельникову спортсменкой года.

«Лучшим спортсменом уходящего года считаю Мельникову. Она победила на прошедшем чемпионате мира. Это очень важно. Да и вообще она уже собрала все титулы: олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и страны.

Очень‑очень сложно все титулы собрать. За этим стоит очень много труда. И, само собой, прекрасное мастерство. Она мастер очень высокого ранга со своим индивидуальным почерком. Поэтому Ангелину можно всегда везде узнать, она очень заметная персона благодаря своему мастерству», – рассказала Иванова.

