Ирина Винер: «Нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России. Это моя мечта»

Ирина Винер: нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России.
Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, чего ждет от 2026 года.
«Нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России и с нашим гимном.
Это моя мечта, чтобы снова все вернулись, а наши спортсмены стояли под флагом России. По крайней мере те, кто завоевал это право», – сказала Винер.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
