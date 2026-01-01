Ирина Винер: «Нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России. Это моя мечта»

Ирина Винер: нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России.

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, чего ждет от 2026 года.

«Нашему спорту в 2026 году пожелаю выступать под флагом России и с нашим гимном.

Это моя мечта, чтобы снова все вернулись, а наши спортсмены стояли под флагом России. По крайней мере те, кто завоевал это право», – сказала Винер.