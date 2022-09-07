Ирина Винер: «Заменят ли когда-нибудь альтернативные соревнования Олимпийские игры? Я не пророк. Это вопрос к Господу Богу»

высказалась о возможности выступления российских гимнасток на альтернативных стартах вместо Олимпиады-2024 в Париже.

– У нас ни на одну долю секунды не останавливалась подготовка не только к Олимпийским играм, но и мы стараемся модернизировать всю художественную гимнастику.

Чтобы она не выглядела неолимпийским видом спорта, а была в соответствии с принципом Пьера Кубертена «Выше, сильнее, быстрее», чего в последнее время мы в мировой художественной гимнастике не наблюдаем.

Мы модернизировали всю программу, у нас молодые девочки готовятся по российским правилам, которые на две головы – а, может быть, и на все четыре – выше теперешних правил международной федерации.

Те, кто готовятся к Олимпиаде, они тоже свои программы поусложняли. Но, к сожалению, там есть такие препоны, которые не дают возможности больше усложнить. Мы прикладываем максимум усилий. Каждое упражнение для нас имеет значение.

Мы за чистоту хореографии и стабильность. Всего этого мы сейчас в мире не наблюдаем. Поэтому в этом отношении нас все равно никто не догонит. Кроме этого, у нас еще идут спектакли. Мы работаем даже больше, чем при подготовке к чемпионату мира.

– Вы верите, что в 2024 году мы будем выступать на Олимпиаде?

– Вера, надежда, любовь – это не пустые слова. Мы верим.

Если Олимпиады не будет, то будут какие-то альтернативные соревнования, как, например, Спартакиада. Мы проведем такие спортивные соревнования, чтобы весь мир увидел настоящую художественную гимнастику.

– Альтернативные соревнования когда-нибудь заменят Олимпийские игры?

– Я же не пророк. Это вопрос к Господу Богу. Бывают испытания в жизни. Главное, что мы их проходили с высоко поднятой головой. Не нужно отчаиваться, расстраиваться и унывать, – сказала Винер.

Вице-премьер Чернышенко: «Россия продолжает готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже. Если не допустят, то будут альтернативные соревнования»