Три футзалиста КПРФ и два игрока и тренер «Ухты» дисквалифицированы за ставки

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «КПРФ» и «Ухта» за ставки.
Комитет по этике признал виновными в нарушении статьи 18 этического регламента РФС (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) футзалистов Даниила Ильина, Янара Асадова, Олега Безрукова (все — КПРФ), Дмитрия Хусаинова, Сергея Денисова (оба — «Ухта»), а также главного тренера «Ухты» Вадима Яшина и начальника команды ФК «Машук‑КМВ» Михаила Мулляра.
По решению комитета, Ильин отстранен от любой связанной с футболом деятельности на два года (еще пять лет — условно), Хусаинов — на два года (три года — условно), Асадов и Мулляр — на один год (два года — условно).
Безруков, Денисов и Яшин дисквалифицированы на шесть месяцев каждый (плюс 2,5 года условно).
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