Три футзалиста КПРФ и два игрока и тренер «Ухты» дисквалифицированы за ставки

РФС дисквалифицировал игроков «Ухты» и КПРФ за ставки.

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «КПРФ» и «Ухта» за ставки.

Комитет по этике признал виновными в нарушении статьи 18 этического регламента РФС (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) футзалистов Даниила Ильина, Янара Асадова, Олега Безрукова (все — КПРФ ), Дмитрия Хусаинова, Сергея Денисова (оба — «Ухта »), а также главного тренера «Ухты» Вадима Яшина и начальника команды ФК «Машук‑КМВ» Михаила Мулляра.

По решению комитета, Ильин отстранен от любой связанной с футболом деятельности на два года (еще пять лет — условно), Хусаинов — на два года (три года — условно), Асадов и Мулляр — на один год (два года — условно).

Безруков, Денисов и Яшин дисквалифицированы на шесть месяцев каждый (плюс 2,5 года условно).

Шок в нашем футзале: чемпион покинул Суперлигу через 4 дня после титула