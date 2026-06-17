  1. Спортс
  2. Футзал
  3. Новости

  4. Три футзалиста КПРФ и два игрока и тренер «Ухты» дисквалифицированы за ставки

0
Три футзалиста КПРФ и два игрока и тренер «Ухты» дисквалифицированы за ставки
РФС дисквалифицировал игроков «Ухты» и КПРФ за ставки.

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал пятерых игроков футзальных клубов «КПРФ» и «Ухта» за ставки.

Комитет по этике признал виновными в нарушении статьи 18 этического регламента РФС (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх) футзалистов Даниила Ильина, Янара Асадова, Олега Безрукова (все — КПРФ), Дмитрия Хусаинова, Сергея Денисова (оба — «Ухта»), а также главного тренера «Ухты» Вадима Яшина и начальника команды ФК «Машук‑КМВ» Михаила Мулляра.

По решению комитета, Ильин отстранен от любой связанной с футболом деятельности на два года (еще пять лет — условно), Хусаинов — на два года (три года — условно), Асадов и Мулляр — на один год (два года — условно).

Безруков, Денисов и Яшин дисквалифицированы на шесть месяцев каждый (плюс 2,5 года условно).

Шок в нашем футзале: чемпион покинул Суперлигу через 4 дня после титула

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РФС
logoКПРФ
logoУхта
logoСуперлига России
дисквалификации
logoРФС
logoМихаил Мулляр
logoСергей Денисов
Даниил Ильин
Олег Безруков
logoВадим Яшин
Дмитрий Хусаинов
Янар Асадов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
даже ком.партия ставками балуется )
ОтветVadim Vadim_1116553755
даже ком.партия ставками балуется )
Ух ты, даже КПРФ...
ОтветVadim Vadim_1116553755
даже ком.партия ставками балуется )
Так они уже давно Капиталистическая партия России)))
Три футзалиста КПРФ дисквалифицированы за ставки...
это политические технологии...
Выборы,выборы
Кандидаты-лудоры!
Асадов то вроде топ минифутболист, зачем полез
Ответjavierkaaa_spb
Асадов то вроде топ минифутболист, зачем полез
Асадов это поэт.
Ставка на красное не сыграла
Когда уже про зенит такая новость будет.
Нарушили партийный устав? Сталин бы сказал р......лять
Думаю очевидно, что про договорняки или что-то подобное здесь речи нет, иначе они бы ставили через третьих лиц и более грамотно всё проворачивали. Здесь просто глупость, не здоровое увлечение, лудомания. Хотя как не поставить, если весь спорт окружён букмекерами? Команды, лиги называют в честь букмекеров, реклама просто из всех щелей...
Наконец-то Асадова увидим в Европе!)
"Лоханулись на съезде ге-не-ральные паханы"(С)
никогда такого не было и вот опять.
Футзал в Telegram
Материалы по теме
Шок в нашем футзале: чемпион покинул Суперлигу через 4 дня после титула
9 июня, 05:05
Рекомендуем
Главные новости
«Кузбасс» не выступит в регулярном чемпионате Высшей лиги по футзалу в следующем сезоне
вчера, 11:04
Иван Чишкала: «Я занимаюсь футзалом не ради денег. Если бы было по-другому, я бы играл в России и никуда не рыпался»
9 июня, 12:31
Капитан «Ухты» Прудников об уходе из клуба: «Без семьи жить тяжело, охота быть поближе. Предложение было – сидели, обсуждали, но я решил вот так»
9 июня, 12:08
Чишкала о бразильцах в сборной России: «Многие болельщики скажут: «Мы хотим выигрывать и чтобы не было иностранцев». Но вы или крестики снимите, или трусы наденьте»
9 июня, 12:08
«За воротами сидят ультрас и постоянно плюются. Люди, разыгрывающие угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков». Чишкала о фанатах на дерби в Португалии
9 июня, 09:50
Футзалист Чишкала: «В России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов»
9 июня, 07:48
Футзальный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге из-за проблем с финансированием. В этом году они стали чемпионами России
8 июня, 11:15
Чемпионат России по футзалу. «Ухта» обыграла «Тюмень» в финале и завоевала чемпионство, КПРФ победил «Норильский никель» в серии за бронзу
4 июня, 15:51
Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Ухта» выиграла серию у «Норильского никеля», «Тюмень» одолела КПРФ
21 мая, 16:41
Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. «Норильский никель» в пяти матчах выиграл серию у «Газпром-Югры», «Ухта» одолела «Торпедо»
11 мая, 18:16
Ко всем новостям
Последние новости
Смотрите второй матч «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 3 апреля в 14:00
1 апреля, 07:41ВидеоСпортс"
Так КПРФ дожал «Норильский никель» и взял Кубок России – хайлайты огненного финала в футзале на ВидеоСпортсе’‘
22 февраля, 18:38ВидеоСпортс"
Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00
19 января, 11:39ВидеоСпортс"
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Рекомендуем