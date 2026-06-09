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  4. Футзалист Чишкала: «В России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов»

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Футзалист Чишкала: «В России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов»
Футзалист Чишкала: в России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально.

Российский нападающий Иван Чишкала рассказал, что его удивил профессиональный уровень футзала в Португалии.

В прошедшем сезоне Чишкала выиграл Лигу чемпионов в составе «Спортинга». Ранее, с 2020 по 2025 год, он также выступал за «Бенфику».

– В итоге ты сам оказался в «Бенфике». Действительно увидел другое?

– Да. Я офигел от того, как все профессионально устроено. До этого не понимал, что может быть так. Здесь настолько все структурировано и детально продумано. 

«Бенфика» и «Спортинг» находятся под крылом большого футбола, и все тенденции из него переливаются в футзал. Например, в команде 15 футболистов. А стафа – еще человек 12. Тренерский штаб состоит из пяти-шести человек: главный, второй тренер, тренер по вратарям, по физподготовке, аналитик, еще кто-то. 

– А в России? 

– В России – два тренера. Да, если ты посмотришь заявку, там будет человек шесть. Но четыре из них вообще ничего не делают. Принеси – подай – иди ## ### – не мешай. Я смотрел и понимал, что это неправильно. 

На просторах интернета есть столько информации из разных стран. Легко можно узнать, что есть главный тренер, а есть помощник – его правая рука, с которым надо делиться и советоваться. 

А в России тренеры до сих пор не доверяют вторым тренерам. Говорят: «Да я знаю лучше». Или спрашиваешь второго, а он не знает, что сегодня будет на тренировке, потому что первый ревнует и не рассказывает. И ты думаешь: «А зачем тебе второй тренер? Возьми тогда его зарплату и руководи сам».

Вторые тренеры тоже не понимают, что это важная позиция. Вместо этого говорят: «Я – второй, жизнь прекрасна».

– В чем еще отличия португальского футзала от российского? 

– Руководство клубов понимает, как создавать систему. Никогда не лезет в клуб и не говорит, кто должен играть, а кто не должен. Система работает без их вмешательства. 

В России почти все руководители лезут в клуб. Это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов. 

Еще – работа с мелочами. В Португалии я понял, как сильно они влияют на результат, на самочувствие и психологию. Кажется, что это какая-то ненужная вещь. Но когда таких мелочей в районе сотни, разница чувствуется. Это как с картиной. Смотришь издалека – просто изображение. Подходишь ближе – начинаешь замечать детали. И чем больше деталей, тем лучше понимаешь, сколько усилий было потрачено и как они влияют на восприятие. 

Возьмем тренировку. Приезжаешь на нее – администратор подготовил форму, она лежит в шкафчике. Тут же полный холодильник воды, ее доставляют каждое утро. То есть не пьешь воду из-под крана или из пятилитрух. У каждого есть вода, подписанная диетологом. Она заранее спрашивает у игроков, какие добавки и вкусы они любят. И спрашивает не потому, что ты вдруг захотел, а по своей инициативе: «А тебе что нравится? А тебе надо послаще или покислее?» 

Дальше приходишь на тренировку. Если она запланирована на полтора часа – значит, так и будет. Потому что дальше придут другие. Эти полтора часа расписаны по секундам. Весь тренерский штаб знает, что и когда делать. Если занятие в 3 часа, то они приезжают в 12. Три часа готовят даже не тренировку, а просто перепроверяют. План они написали вчера. 

На тренировке всегда будут шоколадки, протеиновые батончики, протеиновые мармеладки. Всегда можно перекусить. Мелочь? Да. Из-за этого футболист играет лучше? Нет. Но таких деталей – сотни. Все устроено так, что вообще нет серых зон. И в этом разница. Здесь люди понимают, что мелочи как снежный ком, что мелочи важны. 

Это как в ресторане. Почему рестораторы Борис Зарьков или Аркадий Новиков – успешные? Потому что помешаны на мелочах. Они понимают, что есть большая разница, будет ли на столе три цветочка или пять. Ты этого не заметишь, а твой мозг заметит, – рассказал Чишкала в интервью Спортсу’’.

Уехать в Португалию, выиграть ЛЧ и кайфовать. Разговор у океана

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Иван Чишкала
футзал
logoСпортинг
logoСборная России по мини-футболу

Комментарии

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Только там где люди планируют пилить бюджет,там лезут. Сейчас клубы стараются сформировать здоровую атмосферу и развивать организацию.
Дайте нам денег на спорт который не приносит денег, и не приставайте к нам.
Чишкала крутой бомбардир, не зря он играет в лучших клубах мира, а наш футзал жаль, имея такой потенциал у нас постоянно банкротяться клубы.
ОтветMaxi Embid
Чишкала крутой бомбардир, не зря он играет в лучших клубах мира, а наш футзал жаль, имея такой потенциал у нас постоянно банкротяться клубы.
Какой потенциал? Никому он не нужен кроме тех кто играет.
Как деньги зарабатывать клубам?
Кроме как букмейкерам продаться и то они уже гораздо меньше дают.
ОтветAlexKovalev
Какой потенциал? Никому он не нужен кроме тех кто играет. Как деньги зарабатывать клубам? Кроме как букмейкерам продаться и то они уже гораздо меньше дают.
Футзал очень зрелищный вид спорта и люди на него ходят, хз о чём ты.
потому что клубы у нас живут по воле руководителей, возомнивших из царей, которые решили ,что они знает всё и обо всем.
это при том, что бабло эти царьки местного разлива дают на клубы не свои, а клянчат из бюджета.
тренеры терпят потому что и сами участвуют в распиле кормушки
Дело не в том что лезут,а в том что лезут совсем не гении.От гения польза будет,а от чугуного руководства такой же чугуный результат
Они там с Зиките разрывают в спортинге
Интересно, как он разобрался в организационных аспектах российского футзала, во многих клубах поиграл? С уровня игрока все увидел? Такое впечатление, что из деревни в столицу приехал, откровение постигло. Но наговорил много...
Это скрытая реклама рестораторов Бориса Зарькова и Аркадия Новикова?
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