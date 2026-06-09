Футзалист Чишкала: «В России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов»

Футзалист Чишкала: в России почти все руководители лезут в клуб, это ненормально.

Российский нападающий Иван Чишкала рассказал, что его удивил профессиональный уровень футзала в Португалии.

В прошедшем сезоне Чишкала выиграл Лигу чемпионов в составе «Спортинга». Ранее, с 2020 по 2025 год, он также выступал за «Бенфику».

– В итоге ты сам оказался в «Бенфике». Действительно увидел другое?

– Да. Я офигел от того, как все профессионально устроено. До этого не понимал, что может быть так. Здесь настолько все структурировано и детально продумано.

«Бенфика» и «Спортинг» находятся под крылом большого футбола, и все тенденции из него переливаются в футзал. Например, в команде 15 футболистов. А стафа – еще человек 12. Тренерский штаб состоит из пяти-шести человек: главный, второй тренер, тренер по вратарям, по физподготовке, аналитик, еще кто-то.

– А в России?

– В России – два тренера. Да, если ты посмотришь заявку, там будет человек шесть. Но четыре из них вообще ничего не делают. Принеси – подай – иди ## ### – не мешай. Я смотрел и понимал, что это неправильно.

На просторах интернета есть столько информации из разных стран. Легко можно узнать, что есть главный тренер, а есть помощник – его правая рука, с которым надо делиться и советоваться.

А в России тренеры до сих пор не доверяют вторым тренерам. Говорят: «Да я знаю лучше». Или спрашиваешь второго, а он не знает, что сегодня будет на тренировке, потому что первый ревнует и не рассказывает. И ты думаешь: «А зачем тебе второй тренер? Возьми тогда его зарплату и руководи сам».

Вторые тренеры тоже не понимают, что это важная позиция. Вместо этого говорят: «Я – второй, жизнь прекрасна».

– В чем еще отличия португальского футзала от российского?

– Руководство клубов понимает, как создавать систему. Никогда не лезет в клуб и не говорит, кто должен играть, а кто не должен. Система работает без их вмешательства.

В России почти все руководители лезут в клуб. Это ненормально. Клубы, где не лезут, достигают гораздо лучших результатов.

Еще – работа с мелочами. В Португалии я понял, как сильно они влияют на результат, на самочувствие и психологию. Кажется, что это какая-то ненужная вещь. Но когда таких мелочей в районе сотни, разница чувствуется. Это как с картиной. Смотришь издалека – просто изображение. Подходишь ближе – начинаешь замечать детали. И чем больше деталей, тем лучше понимаешь, сколько усилий было потрачено и как они влияют на восприятие.

Возьмем тренировку. Приезжаешь на нее – администратор подготовил форму, она лежит в шкафчике. Тут же полный холодильник воды, ее доставляют каждое утро. То есть не пьешь воду из-под крана или из пятилитрух. У каждого есть вода, подписанная диетологом. Она заранее спрашивает у игроков, какие добавки и вкусы они любят. И спрашивает не потому, что ты вдруг захотел, а по своей инициативе: «А тебе что нравится? А тебе надо послаще или покислее?»

Дальше приходишь на тренировку. Если она запланирована на полтора часа – значит, так и будет. Потому что дальше придут другие. Эти полтора часа расписаны по секундам. Весь тренерский штаб знает, что и когда делать. Если занятие в 3 часа, то они приезжают в 12. Три часа готовят даже не тренировку, а просто перепроверяют. План они написали вчера.

На тренировке всегда будут шоколадки, протеиновые батончики, протеиновые мармеладки. Всегда можно перекусить. Мелочь? Да. Из-за этого футболист играет лучше? Нет. Но таких деталей – сотни. Все устроено так, что вообще нет серых зон. И в этом разница. Здесь люди понимают, что мелочи как снежный ком, что мелочи важны.

Это как в ресторане. Почему рестораторы Борис Зарьков или Аркадий Новиков – успешные? Потому что помешаны на мелочах. Они понимают, что есть большая разница, будет ли на столе три цветочка или пять. Ты этого не заметишь, а твой мозг заметит, – рассказал Чишкала в интервью Спортсу’’.

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