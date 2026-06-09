«За воротами сидят ультрас и постоянно плюются. Люди, разыгрывающие угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков». Чишкала о фанатах на дерби в Португалии

Иван Чишкала рассказал об ультрас в португальском футзале.

Российский футзалист Иван Чишкала рассказал о поведении ультрас на матчах в Португалии.

В прошедшем сезоне Чишкала выиграл Лигу чемпионов в составе «Спортинга». В 1/4 финала клуб обыграл «Бенфику», за которую Чишкала выступал ранее (с 2020 по 2025 год).

– Во время матча фанаты «Бенфики» подняли оградительную сетку и резко бросили ее на сотрудников арены. А какая самая необычная атмосфера, которую ты видел?

– На обоих дерби трибуны находятся рядом с площадкой. По центру сидят обычные болельщики, а за воротами – ультрас. И плюются там постоянно. Люди, которые разыгрывают угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков. Лицом к трибуне лучше вообще не поворачиваться.

Кстати, обратил внимание, что за скамейкой запасных – стекла, а за ними – несколько пустых рядов? Раньше их занимали болельщики, но пару лет назад стали покрывать тентом. Я тогда играл за «Бенфику» против «Спортинга». Когда «Спортинг» забил, болельщики на радостях побежали вниз. Давление на стекло оказалось таким сильным, что оно просто лопнуло. Осколки полетели в игроков. Я в тот момент был на площадке, а кто был на скамейке – получили порезы. Игру тогда пришлось надолго остановить.

Иногда фанаты жгут файеры. Забиваешь гол – бах! Взрыв. Думаешь: «Что такое?» Смотришь – а это файер. Опускается туман, но все продолжают играть. И это в зале, в закрытом помещении.

Так что сетка – это вообще норма. Вчера (интервью записывалось в марте после матча «Спортинга» и «Бенфики» – Спортс’’) еще быстро получилось: подняли и через минуту отпустили. Обычно поднимают и не отдают, воюют с охраной: те вырывают, игру останавливают минут на пять.

– За площадкой фанаты прессуют?

– Случается, если проигрываешь несколько матчей. Помню историю времен «Бенфики». Суть в том, что «Спортинг» тяжело обыгрывать. Это лучшая команда мира, с которой встречаешься 6-8 раз за сезон. В «Бенфике» нам не так часто удавалось победить. И когда проиграли один, второй, третий, пятый матч, болельщики разозлись и ждали нас на парковке.

Мы приехали после очередного проигранного кубка, идем к машинам, а там – фанаты. Человек 50-60. Серьезные на вид ребята. Спрашивают: «Что за херня, сколько можно? Вы существуете на наши деньги и все время проигрываете». Получился жесткий разговор.

– Как у Карпина с фанатами после «Порту»?

– Думаю, если бы Карпин попытался здесь так поговорить, он все же получил бы по щам.

– Серьезно?

– Конечно. Ну, может, не по щам, но недолго бы продержался. Ему бы сказали: «Это твоя работа – сделать команду лучше соперника. Если они сильнее, значит ты плохо выполняешь работу». Здесь ты всегда находишься под прессингом своих и чужих болельщиков, медиа, общественного мнения.

– Как фанаты «Бенфики» восприняли твой переход в «Спортинг»?

– Прилетали сообщения, что я предатель и сукин сын. Но очень мало по сравнению с тем, что могло быть. Может быть, штук 15.

У меня остались хорошие отношения с «Бенфикой». Я уважаю клуб, болельщиков. Благодарен за многое и не уходил из команды плохо. Всегда говорил, что буду играть до конца и до последнего дня следовал этому. Мне кажется, что получилось сохранить уважение большей части болельщиков, у них нет вопросов. Просто так получилось.

А то, что написали… У людей есть эмоции. Я на них не зол, все понимаю, – рассказал Чишкала в интервью Спортсу’’.

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