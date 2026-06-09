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  4. «За воротами сидят ультрас и постоянно плюются. Люди, разыгрывающие угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков». Чишкала о фанатах на дерби в Португалии

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«За воротами сидят ультрас и постоянно плюются. Люди, разыгрывающие угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков». Чишкала о фанатах на дерби в Португалии
Иван Чишкала рассказал об ультрас в португальском футзале.

Российский футзалист Иван Чишкала рассказал о поведении ультрас на матчах в Португалии.

В прошедшем сезоне Чишкала выиграл Лигу чемпионов в составе «Спортинга». В 1/4 финала клуб обыграл «Бенфику», за которую Чишкала выступал ранее (с 2020 по 2025 год).

– Во время матча фанаты «Бенфики» подняли оградительную сетку и резко бросили ее на сотрудников арены. А какая самая необычная атмосфера, которую ты видел? 

– На обоих дерби трибуны находятся рядом с площадкой. По центру сидят обычные болельщики, а за воротами – ультрас. И плюются там постоянно. Люди, которые разыгрывают угловые, знают: если идешь туда, скорее всего, получишь пару харчков. Лицом к трибуне лучше вообще не поворачиваться.

Кстати, обратил внимание, что за скамейкой запасных – стекла, а за ними – несколько пустых рядов? Раньше их занимали болельщики, но пару лет назад стали покрывать тентом. Я тогда играл за «Бенфику» против «Спортинга». Когда «Спортинг» забил, болельщики на радостях побежали вниз. Давление на стекло оказалось таким сильным, что оно просто лопнуло. Осколки полетели в игроков. Я в тот момент был на площадке, а кто был на скамейке – получили порезы. Игру тогда пришлось надолго остановить. 

Иногда фанаты жгут файеры. Забиваешь гол – бах! Взрыв. Думаешь: «Что такое?» Смотришь – а это файер. Опускается туман, но все продолжают играть. И это в зале, в закрытом помещении. 

Так что сетка – это вообще норма. Вчера (интервью записывалось в марте после матча «Спортинга» и «Бенфики» – Спортс’’) еще быстро получилось: подняли и через минуту отпустили. Обычно поднимают и не отдают, воюют с охраной: те вырывают, игру останавливают минут на пять. 

– За площадкой фанаты прессуют? 

– Случается, если проигрываешь несколько матчей. Помню историю времен «Бенфики». Суть в том, что «Спортинг» тяжело обыгрывать. Это лучшая команда мира, с которой встречаешься 6-8 раз за сезон. В «Бенфике» нам не так часто удавалось победить. И когда проиграли один, второй, третий, пятый матч, болельщики разозлись и ждали нас на парковке. 

Мы приехали после очередного проигранного кубка, идем к машинам, а там – фанаты. Человек 50-60. Серьезные на вид ребята. Спрашивают: «Что за херня, сколько можно? Вы существуете на наши деньги и все время проигрываете». Получился жесткий разговор.

– Как у Карпина с фанатами после «Порту»? 

– Думаю, если бы Карпин попытался здесь так поговорить, он все же получил бы по щам.

 – Серьезно? 

– Конечно. Ну, может, не по щам, но недолго бы продержался. Ему бы сказали: «Это твоя работа – сделать команду лучше соперника. Если они сильнее, значит ты плохо выполняешь работу». Здесь ты всегда находишься под прессингом своих и чужих болельщиков, медиа, общественного мнения.

– Как фанаты «Бенфики» восприняли твой переход в «Спортинг»? 

– Прилетали сообщения, что я предатель и сукин сын. Но очень мало по сравнению с тем, что могло быть. Может быть, штук 15. 

У меня остались хорошие отношения с «Бенфикой». Я уважаю клуб, болельщиков. Благодарен за многое и не уходил из команды плохо. Всегда говорил, что буду играть до конца и до последнего дня следовал этому. Мне кажется, что получилось сохранить уважение большей части болельщиков, у них нет вопросов. Просто так получилось. 

А то, что написали… У людей есть эмоции. Я на них не зол, все понимаю, – рассказал Чишкала в интервью Спортсу’’.

Уехать в Португалию, выиграть ЛЧ и кайфовать. Разговор у океана

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Иван Чишкала
logoВалерий Карпин
logoСпортинг
logoСборная России по мини-футболу
Бенфика
контент
футзал

Комментарии

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Культурные европейцы, не то, что мы...
Ответспартаковский ромб
Культурные европейцы, не то, что мы...
Португалия в культурном/ поведенческом/ нравственном плане - это скорее Северная Африка, чем Европа
"Дикие люди. Дети гор"
Зато никто не лезет в работу клуба,а нет порой фанаты даже нападают на владельцев клуба или громят города,когда их команда играет даже не в условном Париже.
ОтветRurik Gislasson
Зато никто не лезет в работу клуба,а нет порой фанаты даже нападают на владельцев клуба или громят города,когда их команда играет даже не в условном Париже.
В Португалии взаимоотношения болельщиков с командой особо «теплые», спросите у тех же игроков Спортинга, когда к ним ультрасы с битами на тренировку заявились
ОтветRurik Gislasson
Зато никто не лезет в работу клуба,а нет порой фанаты даже нападают на владельцев клуба или громят города,когда их команда играет даже не в условном Париже.
Ну подумаешь на игроков харкают, зато ... . Хотя не факт))
Да уж. Атмосфера просто топ😁
Кстати, на "демократическом Западе " проводятся соревнования на дальнось плевков, но sports.ru их почему-то не освещает 🫤
Видно хватает в Португалии верблюдов!
ну хоть не свиная голова прилетает
Им бы фай-айди и был бы порядок)
У женщин есть фанатки убийц,
и фанатки, визжащие и падающие в обморок на концертах. У нас есть фанаты спорта, особенно футбола
Это Европа. Люди там объективно более агрессивные, диковатые
Ответal_medus77
Это Европа. Люди там объективно более агрессивные, диковатые
По телевизору сказали?
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