Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Ухта» обыграла «Норильский никель», КПРФ по пенальти уступил «Тюмени»
«Ухта» обыграла «Норникель» в первом матче 1/2 финала Суперлиги по футзалу.
16 мая прошли вторые матчи 1/2 финала российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
1/2 финала
Первые матчи
15 мая
Ухта – Норильский никель – 8:3 (4:0)
Счет в серии: 1-0
КПРФ – Тюмень – 2:4 (0:2)
Счет в серии: 0-1
Вторые матчи
16 мая
КПРФ – Тюмень – 3:4 (1:1, 4:5 по пенальти)
Счет в серии: 0-2.
Ухта – Норильский никель – 5:1 (2:0)
Счет в серии: 2-0.
Третьи матчи
20 мая
Норильский никель – Ухта – 18.00
Тюмень – КПРФ – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии