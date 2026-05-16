Чемпионат России по футзалу. 1/2 финала. «Ухта» обыграла «Норильский никель», КПРФ по пенальти уступил «Тюмени»

«Ухта» обыграла «Норникель» в первом матче 1/2 финала Суперлиги по футзалу.

16 мая прошли вторые матчи 1/2 финала российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

1/2 финала

Первые матчи

15 мая

Ухта – Норильский никель – 8:3 (4:0)

Счет в серии: 1-0

КПРФ – Тюмень – 2:4 (0:2)

Счет в серии: 0-1

Вторые матчи

16 мая

КПРФ – Тюмень – 3:4 (1:1, 4:5 по пенальти)

Счет в серии: 0-2.

Ухта – Норильский никель – 5:1 (2:0)

Счет в серии: 2-0.

Третьи матчи

20 мая

Норильский никель – Ухта – 18.00

Тюмень – КПРФ – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.