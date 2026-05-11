Чишкала с российским флагом отпраздновал победу в футзальной Лиге чемпионов

Игрок португальского «Спортинга» Иван Чишкала с российским флагом отпраздновал победу в Лиге чемпионов по футзалу.

10 мая в финале турнира «Спортинг» обыграл испанскую «Пальму» (2:0). Позже в телеграм-канале РФС появилось фото, на котором Чишкала позирует с кубком, обернувшись триколором.

Российские команды по футзалу отстранены от международных турниров с 2022 года.

Чишкале 30 лет, он серебряный призер ЧМ-2016 в составе сборной России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РФС
Персональные поздравления Ивану с победой!
Ждём того же от Сафонова
Ждём того же от Сафонова
У забавного инфаркт случится
Наш мамонт!
Какова реакция УЕФА?А УАФ уже подал протест?)
Какова реакция УЕФА?А УАФ уже подал протест?)
... Занесли в "Миротворец".
Хорош! 💪🇷🇺🙂
С победой, Иван!
Фото на ВК, где там первым Вадик Евсеев с легендарным?! Сильно. Просто выложить тут кадр религия не позволяет?!
С победой, красава!
Еще раз-источник РФС, который банит за маты, все дела. У них на главной Вадик Евсеев с легендарным посланием.... А потом они его штрафуют каждый раз на 100К
Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. «Норильский никель» в пяти матчах выиграл серию у «Газпром-Югры», «Ухта» одолела «Торпедо»
11 мая, 18:16
Футзал. Лига чемпионов. «Спортинг» с Чишкалой в составе обыграл «Пальму» в финале
10 мая, 19:05
Футзал. Лига чемпионов. Финал четырех. «Картахена» уступила «Спортингу», «Пальма» обыграла «Этуаль Лаваллуаз»
8 мая, 20:45
Смотрите матч Ивана Чишкалы в полуфинале Лиги Чемпионов по футзалу на канале МЯЧ
8 мая, 08:58
Триколор бесплатно покажет «Финал четырех» Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
8 мая, 08:00
Чемпионат России по футзалу. 26-й тур. КПРФ обыграли «ИрАэро», «Новая генерация» уступила «Тюмени», другие результаты
26 апреля, 13:47
Прямая трансляция матча «Новой генерации» и «Тюмени» в 26-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – в 12:55 мск
26 апреля, 03:45ВидеоСпортс"
Прямая трансляция второго матча «Новой генерации» и «Тюмени» в 26-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – в 12:55 мск
24 апреля, 13:48ВидеоСпортс"
ВидеоСпортс’’ покажет финал и матч за бронзу Первой лиги по футзалу 22 апреля
22 апреля, 04:45ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 25-й тур. «Норильский никель» обыграл «Новую генерацию», «Торпедо» уступило КПРФ, другие результаты
19 апреля, 16:31
Смотрите второй матч «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 3 апреля в 14:00
1 апреля, 07:41ВидеоСпортс"
Так КПРФ дожал «Норильский никель» и взял Кубок России – хайлайты огненного финала в футзале на ВидеоСпортсе’‘
22 февраля, 18:38ВидеоСпортс"
Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00
19 января, 11:39ВидеоСпортс"
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
