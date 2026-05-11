Чишкала с российским флагом отпраздновал победу в футзальной Лиге чемпионов.

Игрок португальского «Спортинга» Иван Чишкала с российским флагом отпраздновал победу в Лиге чемпионов по футзалу.
10 мая в финале турнира «Спортинг» обыграл испанскую «Пальму» (2:0). Позже в телеграм-канале РФС появилось фото, на котором Чишкала позирует с кубком, обернувшись триколором.
Российские команды по футзалу отстранены от международных турниров с 2022 года.
Чишкале 30 лет, он серебряный призер ЧМ-2016 в составе сборной России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РФС
С победой, красава!