Футзал. Лига чемпионов. «Спортинг» с Чишкалой в составе обыграл «Пальму» в финале
«Спортинг» обыграл «Пальму» в финале Лиги чемпионов по футзалу.
10 мая прошли решающие матчи Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Победителем стал португальский «Спортинг», за который выступает россиянин Иван Чишкала.
Лига чемпионов УЕФА по футзалу
Финал
Спортинг Португалия – Пальма Испания – 2:0 (1:0)
Матч за 3-е место
Картахена Испания – Этуаль Лаваллуаз Франция – 4:3 (2:2, 3:3 по пенальти)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
