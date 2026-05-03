Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. Вторые матчи. КПРФ обыграл «ИрАэро», «Ухта» уступила «Торпедо» и другие матчи
«Ухта» уступила «Торпедо» в 1/4 финала Суперлиги по футзалу.
1 мая стартовали матчи 1/4 финала российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
1/4 финала
Первые матчи
1 мая
Синара – Тюмень – 1:5 (0:1)
Газпром-Югра – Норильский никель – 5:3 (2:1)
КПРФ – ИрАэро – 2:4 (2:1)
Ухта – Торпедо – 3:6 (1:5)
Вторые матчи
2 мая
Синара – Тюмень – 2:3 (0:1, 6:7 по пенальти)
Счет в серии: 0-2.
Газпром-Югра – Норильский никель – 1:2 (1:1, 0:1 в дополнительное время)
Счет в серии: 1-1.
КПРФ – ИрАэро – 6:1 (2:1)
Счет в серии: 1-1.
Ухта – Торпедо – 3:4 (2:1, 2:2 по пенальти)
Счет в серии: 0-2.
Третьи матчи
6 мая
ИрАэро – КПРФ – 14.00
Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00
Тюмень – Синара – 17.00
Торпедо – Ухта – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
