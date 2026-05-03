  • Чемпионат России по футзалу. 1/4 финала. Вторые матчи. КПРФ обыграл «ИрАэро», «Ухта» уступила «Торпедо» и другие матчи
«Ухта» уступила «Торпедо» в 1/4 финала Суперлиги по футзалу.

1 мая стартовали матчи 1/4 финала российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

1/4 финала

Первые матчи

1 мая

Синара – Тюмень – 1:5 (0:1)

Газпром-Югра – Норильский никель – 5:3 (2:1)

КПРФ – ИрАэро – 2:4 (2:1)

Ухта – Торпедо – 3:6 (1:5)

Вторые матчи

2 мая

Синара – Тюмень – 2:3 (0:1, 6:7 по пенальти)

Счет в серии: 0-2. 

Газпром-Югра – Норильский никель – 1:2 (1:1, 0:1 в дополнительное время)

Счет в серии: 1-1. 

КПРФ – ИрАэро – 6:1 (2:1)

Счет в серии: 1-1. 

Ухта – Торпедо – 3:4 (2:1, 2:2 по пенальти)

Счет в серии: 0-2. 

Третьи матчи

6 мая

ИрАэро – КПРФ – 14.00

Норильский никель – Газпром-Югра – 15.00

Тюмень – Синара – 17.00

Торпедо – Ухта – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
