Чемпионат России по футзалу. 26-й тур. КПРФ обыграли «ИрАэро», «Новая генерация» уступила «Тюмени», другие результаты

КПРФ уступил «ИрАэро» в 26-м туре Суперлиги по футзалу.

С 25 по 26 апреля прошли матчи 26-го тура российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

26-й тур

Первые матчи

25 апреля, суббота

КПРФ – ИрАэро – 2:4 (1:2)

Кристалл – Норильский никель – 2:3 (1:1, 0:3 по пенальти)

Новая генерация – Тюмень – 3:6 (0:1)

Сибиряк – Газпром-Югра – 4:5 (3:3, 1:4 по пенальти)

Ухта – Торпедо – 5:9 (3:2)

Вторые матчи

26 апреля, воскресенье

КПРФ – ИрАэро – 7:6 (0:3)

Кристалл – Норильский никель – 4:6 (1:3)

Новая генерация – Тюмень – 2:5 (0:2)

Сибиряк – Газпром-Югра – 4:8 (1:4)

Ухта – Торпедо – 4:5 (2:3, 4:4 по пенальти)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: КПРФ – 102 очка (48 игр), Ухта – 95 (48), Синара – 93 (48), Газпром-Югра – 91 (48), Норильский никель – 88 (48),Тюмень – 87 (48), Торпедо – 83 (48), ИрАэро – 65 (48), Кристалл – 65 (48), Факел-ГТС – 57 (48), Новая генерация – 49 (48), Сибиряк – 38 (48), ЛКС – 23 (48).