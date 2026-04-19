Чемпионат России по футзалу. 25-й тур. «Норильский никель» обыграл «Новую генерацию», «Торпедо» уступило КПРФ, другие результаты

КПРФ обыграл «Торпедо» в 25-м туре Суперлиги по футзалу.

С 17 по 19 апреля прошли матчи 25-го тура российской Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

25-й тур

Первые матчи

17 апреля, пятница

Газпром-Югра – Синара – 1:3 (0:2)

Тюмень – Сибиряк – 5:6 (1:2) – по пенальти

18 апреля, суббота

Норильский никель – Новая генерация – 3:1 (1:1)

Факел – Кристалл – 5:2 (2:1)

Торпедо – КПРФ – 3:4 (2:2)

Вторые матчи

18 апреля, суббота

Тюмень – Сибиряк – 5:3 (2:0)

Газпром-Югра – Синара – 2:1 (0:0) – по пенальти

19 апреля, воскресенье

Норильский никель – Новая генерация – 6:1 (2:1)

Факел – Кристалл – 5:4 (3:1)

Торпедо – КПРФ – 4:6 (2:4)

Турнирное положение: КПРФ – 99 очков (46 игр), Ухта – 94 (46), Синара – 93 (48), Газпром-Югра – 86 (46), Норильский никель – 83 (46),Тюмень – 81 (46), Торпедо – 78 (46), Кристалл – 64 (46), ИрАэро – 62 (46), Факел-ГТС – 57 (48), Новая генерация – 49 (46), Сибиряк – 37 (46), ЛКС – 23 (48).