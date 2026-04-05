Чемпионат России по футзалу. 24-й тур. «Сибиряк» уступил «Норильскому никелю», «Синара» обыграла «Тюмень» и другие результаты

«Синара» обыграла «Тюмень» в 24-м туре Суперлиги по футзалу.

Со 2 по 5 апреля прошли матчи 24-го тура российской Суперлиги по футзалу. 

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

24-й тур

Первые матчи

2 апреля

ИрАэро – Кристалл – 2:0 (0:0)

3 апреля

КПРФ – Ухта – 3:4 (0:1)

4 апреля

Сибиряк – Норильский никель – 3:2 (1:2)

Синара – Тюмень – 4:5 (2:3) – после серии пенальти

КПРФ – Ухта – 5:3 (1:1)

Новая генерация – Факел – 2:1 (1:0) – после серии пенальти

Вторые матчи

3 апреля

ИрАэро – Кристалл – 2:5 (0:3)

5 апреля

Сибиряк – Норильский никель – 1:2 (0:1)

Синара – Тюмень – 5:3 (4:1)

Новая генерация – Факел – 1:5 (1:1)

Турнирное положение: Ухта – 94 очка (46 игр), КПРФ – 93 (44), Синара – 89 (46), Газпром-Югра – 84 (44), Торпедо – 78 (44), Норильский никель – 77 (44), Тюмень – 77 (44), Кристалл – 64 (44), ИрАэро – 62 (46), Факел-ГТС – 51 (46), Новая генерация – 49 (44), Сибиряк – 35 (44), ЛКС – 23 (48).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Что с НорНикелем? Были лидером, сейчас 13 поражений в 14 матчах
Материалы по теме
Чемпионат России по футзалу. 23-й тур. «Тюмень» обыграла «Газпром-Югру», «Норильский никель» уступил «Синаре», другие результаты
29 марта, 12:27
Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Сибиряк» обыграл «ИрАэро» и другие результаты
23 марта, 14:14
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Тюмень» обыграла «Норильский никель» во второй встрече, «Ухта» победила «Новую генерацию» и другие результаты
15 марта, 19:07
Рекомендуем
Главные новости
Прямая трансляция второго матча «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – в 14:00 мск
3 апреля, 10:50
Прямая трансляция матча «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
3 апреля, 04:50ВидеоСпортс"
Смотрите матч «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 2 апреля в 14:00
2 апреля, 04:38ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 23-й тур. «Тюмень» обыграла «Газпром-Югру», «Норильский никель» уступил «Синаре», другие результаты
29 марта, 12:27
Смотрите второй матч «Норильского никеля» и «Синары» в 23-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
28 марта, 05:53ВидеоСпортс"
Смотрите первый матч «Норильского никеля» и «Синары» в 23-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
27 марта, 05:47ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Сибиряк» обыграл «ИрАэро» и другие результаты
23 марта, 14:14
Смотрите второй матч «Новой генерации» и «Торпедо» в 22-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
21 марта, 07:14ВидеоСпортс"
Смотрите первый матч «Новой генерации» и «Торпедо» в 22-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
20 марта, 04:04ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Тюмень» обыграла «Норильский никель» во второй встрече, «Ухта» победила «Новую генерацию» и другие результаты
15 марта, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смотрите второй матч «ИрАэро» и «Кристалла» в 24-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 3 апреля в 14:00
1 апреля, 07:41ВидеоСпортс"
Так КПРФ дожал «Норильский никель» и взял Кубок России – хайлайты огненного финала в футзале на ВидеоСпортсе’‘
22 февраля, 18:38ВидеоСпортс"
Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00
19 января, 11:39ВидеоСпортс"
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Рекомендуем