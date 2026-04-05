Чемпионат России по футзалу. 24-й тур. «Сибиряк» уступил «Норильскому никелю», «Синара» обыграла «Тюмень» и другие результаты
«Синара» обыграла «Тюмень» в 24-м туре Суперлиги по футзалу.
Со 2 по 5 апреля прошли матчи 24-го тура российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
24-й тур
Первые матчи
2 апреля
ИрАэро – Кристалл – 2:0 (0:0)
3 апреля
КПРФ – Ухта – 3:4 (0:1)
4 апреля
Сибиряк – Норильский никель – 3:2 (1:2)
Синара – Тюмень – 4:5 (2:3) – после серии пенальти
КПРФ – Ухта – 5:3 (1:1)
Новая генерация – Факел – 2:1 (1:0) – после серии пенальти
Вторые матчи
3 апреля
ИрАэро – Кристалл – 2:5 (0:3)
5 апреля
Сибиряк – Норильский никель – 1:2 (0:1)
Синара – Тюмень – 5:3 (4:1)
Новая генерация – Факел – 1:5 (1:1)
Турнирное положение: Ухта – 94 очка (46 игр), КПРФ – 93 (44), Синара – 89 (46), Газпром-Югра – 84 (44), Торпедо – 78 (44), Норильский никель – 77 (44), Тюмень – 77 (44), Кристалл – 64 (44), ИрАэро – 62 (46), Факел-ГТС – 51 (46), Новая генерация – 49 (44), Сибиряк – 35 (44), ЛКС – 23 (48).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Что с НорНикелем? Были лидером, сейчас 13 поражений в 14 матчах
