  • Чемпионат России по футзалу. 23-й тур. «Торпедо» сыграет с «Кристаллом», «Факел» встретится с «Сибиряком», другие матчи
«Торпедо» сыграет с «Кристаллом» в Суперлиге по футзалу.

С 26 по 29 марта пройдут матчи 23-го тура российской Суперлиги по футзалу. 

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

23-й тур

Первые матчи

26 марта

Факел – Сибиряк – 17.00

Торпедо – Кристалл – 19.00

27 марта

Норильский никель – Синара – 17.00

Тюмень – Газпром-Югра – 17.00

28 марта

ИрАэро – Новая генерация – 9.00

Вторые матчи

27 марта

Факел – Сибиряк – 17.00

Торпедо – Кристалл – 18.00

28 марта

Тюмень – Газпром-Югра – 12.00

Норильский никель – Синара – 13.00

29 марта

ИрАэро – Новая генерация – 9.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ухта – 91 очко (44 игры), КПРФ – 90 (42), Газпром-Югра – 83 (42), Синара – 81 (42), Торпедо – 75 (42), Норильский никель – 72 (40), Тюмень – 70 (40), Кристалл – 58 (40), ИрАэро – 53 (42), Новая генерация – 47 (40), Факел-ГТС – 45 (42), Сибиряк – 28 (40), ЛКС – 23 (48).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Материалы по теме
Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Сибиряк» обыграл «ИрАэро» и другие результаты
23 марта, 14:14
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Тюмень» обыграла «Норильский никель» во второй встрече, «Ухта» победила «Новую генерацию» и другие результаты
15 марта, 19:07
Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «Торпедо» уступило «Синаре», другие результаты
9 марта, 16:45
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Сибиряк» обыграл «ИрАэро» и другие результаты
23 марта, 14:14
Смотрите второй матч «Новой генерации» и «Торпедо» в 22-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
21 марта, 07:14ВидеоСпортс"
Смотрите первый матч «Новой генерации» и «Торпедо» в 22-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’
20 марта, 04:04ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. «Тюмень» обыграла «Норильский никель» во второй встрече, «Ухта» победила «Новую генерацию» и другие результаты
15 марта, 19:07
Прямая трансляция второго матча «Ухты» и «Новой генерации» в 21-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – в 15:00 мск
15 марта, 11:50ВидеоСпортс"
Смотрите второй матч «Ухты» и «Новой генерации» в 21-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – 15 марта в 15:00
15 марта, 07:00ВидеоСпортс"
Прямая трансляция первого матча «Ухты» и «Новой генерации» в 21-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’’. Начало – в 15:00 мск
14 марта, 11:50ВидеоСпортс"
Супергол минифутбольного «Факела» – через себя с четвертой попытки! Оцените хайлайт на ВидеоСпортсе’‘
14 марта, 11:00ВидеоСпортс"
Смотрите первый матч «Ухты» и «Новой генерации» в 21-м туре Суперлиги по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 14 марта в 15:00
14 марта, 07:08ВидеоСпортс"
Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «Торпедо» уступило «Синаре», другие результаты
9 марта, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Так КПРФ дожал «Норильский никель» и взял Кубок России – хайлайты огненного финала в футзале на ВидеоСпортсе’‘
22 февраля, 18:38ВидеоСпортс"
Матч «Торпедо» и КПРФ в полуфинале Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 20 января в 19:00
19 января, 11:39ВидеоСпортс"
Денис Бурков: «Футзал хорошо развит, но слабо раскручен. Над популяризацией все еще надо много работать»
22 декабря 2025, 11:35
Вратарь «Газпром-Югры» Калмахелидзе: «Проход в финал легко никогда не дается. КПРФ – очень сильная, топовая команда»
5 июня 2025, 10:22
Мужская и женская сборные России по футзалу заняли 7-е места в рейтинге ФИФА
7 мая 2024, 06:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Норильский никель» обыграл «Торпедо», КПРФ уступил «Тюмени» и другие результаты
6 апреля 2024, 15:24
Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие результаты
23 марта 2024, 11:53
Мини-футбол. Чемпионат России. 18-й тур. «Сиб-Транзит» проиграл «Газпром-Югре», «Липецк» уступил «Новой генерации» и другие результаты
17 марта 2024, 12:23
Мини-футбол. Чемпионат России. 17-й тур. «Тюмень» победила «Липецк», «Торпедо» обыграло КПРФ, другие результаты
10 марта 2024, 19:07
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
7 марта 2024, 18:05
Рекомендуем