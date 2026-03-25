Чемпионат России по футзалу. 23-й тур. «Торпедо» сыграет с «Кристаллом», «Факел» встретится с «Сибиряком», другие матчи
«Торпедо» сыграет с «Кристаллом» в Суперлиге по футзалу.
С 26 по 29 марта пройдут матчи 23-го тура российской Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
23-й тур
Первые матчи
26 марта
Факел – Сибиряк – 17.00
Торпедо – Кристалл – 19.00
27 марта
Норильский никель – Синара – 17.00
Тюмень – Газпром-Югра – 17.00
28 марта
ИрАэро – Новая генерация – 9.00
Вторые матчи
27 марта
Факел – Сибиряк – 17.00
Торпедо – Кристалл – 18.00
28 марта
Тюмень – Газпром-Югра – 12.00
Норильский никель – Синара – 13.00
29 марта
ИрАэро – Новая генерация – 9.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 91 очко (44 игры), КПРФ – 90 (42), Газпром-Югра – 83 (42), Синара – 81 (42), Торпедо – 75 (42), Норильский никель – 72 (40), Тюмень – 70 (40), Кристалл – 58 (40), ИрАэро – 53 (42), Новая генерация – 47 (40), Факел-ГТС – 45 (42), Сибиряк – 28 (40), ЛКС – 23 (48).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
