Чемпионат России по футзалу. 23-й тур. «Торпедо» сыграет с «Кристаллом», «Факел» встретится с «Сибиряком», другие матчи

«Торпедо» сыграет с «Кристаллом» в Суперлиге по футзалу.

С 26 по 29 марта пройдут матчи 23-го тура российской Суперлиги по футзалу. БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 23-й тур Первые матчи 26 марта Факел – Сибиряк – 17.00 Торпедо – Кристалл – 19.00 27 марта Норильский никель – Синара – 17.00 Тюмень – Газпром-Югра – 17.00 28 марта ИрАэро – Новая генерация – 9.00 Вторые матчи 27 марта Факел – Сибиряк – 17.00 Торпедо – Кристалл – 18.00 28 марта Тюмень – Газпром-Югра – 12.00 Норильский никель – Синара – 13.00 29 марта ИрАэро – Новая генерация – 9.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Турнирное положение: Ухта – 91 очко (44 игры), КПРФ – 90 (42), Газпром-Югра – 83 (42), Синара – 81 (42), Торпедо – 75 (42), Норильский никель – 72 (40), Тюмень – 70 (40), Кристалл – 58 (40), ИрАэро – 53 (42), Новая генерация – 47 (40), Факел-ГТС – 45 (42), Сибиряк – 28 (40), ЛКС – 23 (48).