Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Синара» сыграет с «Факелом», «Газпром-Югра» против «Норильского никеля» и другие матчи
«Синара» сыграет с «Факелом» в 22-м туре футзальной Суперлиги.
С 19 по 23 марта пройдут матчи 22-го тура Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
22-й тур
Первые матчи
19 марта
Синара – Факел – 17.00
20 марта
ЛКС – КПРФ – 0:5 (техническое поражение)
Газпром-Югра – Норильский никель – 16.30
Новая генерация – Торпедо – 19.00
21 марта
Кристалл – Ухта – 17.00
22 марта
ИрАэро – Сибиряк – 9.00
Вторые матчи
20 марта
Синара – Факел – 17.00
21 марта
Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00
Новая генерация – Торпедо – 16.00
22 марта
Кристалл – Ухта – 17.00
23 марта
ИрАэро – Сибиряк – 14.00
Турнирное положение: КПРФ – 90 очков (42 игры), Ухта – 87 (42), Газпром-Югра – 77 (40), Синара – 75 (40), Торпедо – 74 (40), Норильский никель – 71 (38), Тюмень – 70 (40), Кристалл – 56 (38), ИрАэро – 50 (40), Факел-ГТС – 45 (40), Новая генерация – 42 (38), Сибиряк – 25 (38), ЛКС – 24 (48).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
