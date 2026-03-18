  • Чемпионат России по футзалу. 22-й тур. «Синара» сыграет с «Факелом», «Газпром-Югра» против «Норильского никеля» и другие матчи
«Синара» сыграет с «Факелом» в 22-м туре футзальной Суперлиги.

С 19 по 23 марта пройдут матчи 22-го тура Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

22-й тур

Первые матчи

19 марта

Синара – Факел – 17.00

20 марта

ЛКС – КПРФ – 0:5 (техническое поражение)

Газпром-Югра – Норильский никель – 16.30

Новая генерация – Торпедо – 19.00

21 марта

Кристалл – Ухта – 17.00

22 марта

ИрАэро – Сибиряк – 9.00

Вторые матчи

20 марта

Синара – Факел – 17.00

21 марта

Газпром-Югра – Норильский никель – 13.00

Новая генерация – Торпедо – 16.00

22 марта

Кристалл – Ухта – 17.00

23 марта

ИрАэро – Сибиряк – 14.00

Турнирное положение: КПРФ – 90 очков (42 игры), Ухта – 87 (42), Газпром-Югра – 77 (40), Синара – 75 (40), Торпедо – 74 (40), Норильский никель – 71 (38), Тюмень – 70 (40), Кристалл – 56 (38), ИрАэро – 50 (40), Факел-ГТС – 45 (40), Новая генерация – 42 (38), Сибиряк – 25 (38), ЛКС – 24 (48).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
