  • Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. КПРФ обыграл «Кристалл», «Торпедо» победило «Сибиряк» и другие матчи
Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. КПРФ обыграл «Кристалл», «Торпедо» победило «Сибиряк» и другие матчи

КПРФ обыграл «Кристалл» в 21-туре футзальной Суперлиги.

14-15 марта пройдут матчи 21-го тура Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

21-й тур

Первые матчи

14 марта

Тюмень – Норильский никель – 1:3 (1:3)

Факел – Газпром-Югра – 4:3 (1:2) – по пенальти

КПРФ – Кристалл – 4:1 (2:0)

Синара – ИрАэро – 5:4 (3:4)

Ухта – Новая генерация – 9:3 (7:0)

Торпедо – Сибиряк – 4:3 (0:3) – по пенальти

Вторые матчи

15 марта

Тюмень – Норильский никель – 12.00

Факел – Газпром-Югра – 13.00

КПРФ – Кристалл – 14.00

Синара – ИрАэро – 14.00

Ухта – Новая генерация – 15.00

Торпедо – Сибиряк – 19.00

Турнирное положение: КПРФ – 87 очков (41 игра), Ухта – 84 (41), Газпром-Югра – 77 (39), Синара – 74 (39), Торпедо – 71 (39), Норильский никель – 71 (37), Тюмень – 67 (39), Кристалл – 56 (37), ИрАэро – 48 (39), Факел-ГТС – 42 (39), Новая генерация – 42 (37), Сибиряк – 25 (37), ЛКС – 24 (48).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
