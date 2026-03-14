Чемпионат России по футзалу. 21-й тур. КПРФ обыграл «Кристалл», «Торпедо» победило «Сибиряк» и другие матчи
14-15 марта пройдут матчи 21-го тура Суперлиги по футзалу.
БЕТСИТИ Суперлига по футзалу
21-й тур
Первые матчи
14 марта
Тюмень – Норильский никель – 1:3 (1:3)
Факел – Газпром-Югра – 4:3 (1:2) – по пенальти
КПРФ – Кристалл – 4:1 (2:0)
Синара – ИрАэро – 5:4 (3:4)
Ухта – Новая генерация – 9:3 (7:0)
Торпедо – Сибиряк – 4:3 (0:3) – по пенальти
Вторые матчи
15 марта
Тюмень – Норильский никель – 12.00
Факел – Газпром-Югра – 13.00
КПРФ – Кристалл – 14.00
Синара – ИрАэро – 14.00
Ухта – Новая генерация – 15.00
Торпедо – Сибиряк – 19.00
Турнирное положение: КПРФ – 87 очков (41 игра), Ухта – 84 (41), Газпром-Югра – 77 (39), Синара – 74 (39), Торпедо – 71 (39), Норильский никель – 71 (37), Тюмень – 67 (39), Кристалл – 56 (37), ИрАэро – 48 (39), Факел-ГТС – 42 (39), Новая генерация – 42 (37), Сибиряк – 25 (37), ЛКС – 24 (48).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
