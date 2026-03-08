  • Спортс
Чемпионат России по футзалу. 20-й тур. «Торпедо» сыграет с «Синарой», «Новая генерация» встретится с КПРФ и другие матчи

КПРФ сыграет с «Новой генерацией» в 20-туре футзальной Суперлиги.

С 6 по 9 марта пройдут матчи 20-го тура Суперлиги по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

20-й тур

Первые матчи

6 марта

Кристалл – ЛКС – 5:0 (техническое поражение)

7 марта

ИрАэро – Газпром-Югра – 2:3 (1:0) – по пенальти

Тюмень – Факел – 3:6 (1:2)

Сибиряк – Ухта – 2:6 (0:1)

Новая генерация – КПРФ – 1:9 (1:2)

8 марта

Торпедо – Синара – 16.00

Вторые матчи

7 марта

Кристалл – ЛКС – 5:0 (ЛКС засчитано техническое поражение)

8 марта

ИрАэро – Газпром-Югра – 9.00

Сибиряк – Ухта – 11.00

Тюмень – Факел – 12.00

Новая генерация – КПРФ – 16.00

9 марта

Торпедо – Синара – 16.00

Турнирное положение: КПРФ – 81 очко (39 игр), Ухта – 78 (39), Газпром-Югра – 73 (37), КПРФ – 72 (36), Торпедо – 69 (36), Норильский никель – 68 (36), Синара – 65 (36), Тюмень – 64 (37), Кристалл – 56 (36), ИрАэро – 48 (37), Новая генерация – 42 (35), Факел-ГТС – 40 (37), Сибиряк – 24 (35), ЛКС – 24 (48).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoСуперлига России
результаты
футзал
Торпедо
logoКПРФ
logoГазпром-Югра
logoСинара
logoИрАэро
logoФакел
logoНовая генерация
logoТюмень
logoУхта
logoСибиряк
ЛКС (Липецк)
logoКристалл
