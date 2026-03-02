0

Чемпионат России по футзалу. 18-й тур. КПРФ обыграл «Сибиряк» и другие результаты

«Факел» обыграл «Норильский никель» в 18-м туре чемпионата России по футзалу.

С 27 февраля по 2 марта в рамках Суперлиги по футзалу прошли матчи 18-го тура.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

18-й тур

Первые матчи

27 февраля, пятница

Тюмень – ИрАэро – 7:5 (1:4)

ЛКС – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)

Ухта – Синара – 7:6 (3:2)

28 февраля, суббота

Факел – Норильский никель – 5:3 (2:2)

Торпедо – Газпром-Югра – 5:4 (2:1)

1 марта, воскресенье

КПРФ – Сибиряк – 3:4 (0:1)

Вторые матчи

28 февраля, суббота

Тюмень – ИрАэро – 3:2 (2:1)

Ухта – Синара – 5:4 (3:1)

ЛКС – Новая генерация – 0:5 (техническое поражение)

1 марта, воскресенье

Факел – Норильский никель – 5:4 (1:3) – после серии пенальти

Торпедо – Газпром-Югра – 1:2 (1:1)

2 марта, понедельник

КПРФ – Сибиряк – 2:1 (0:1) – после серии пенальти

Турнирное положение: КПРФ – 72 очка (36 игр), Газпром-Югра – 71 (36), Ухта – 69 (36), Норильский никель – 68 (36), Синара – 65 (36), Тюмень – 64 (36), Торпедо – 63 (34), Кристалл – 50 (34), Новая генерация – 42 (34), ИрАэро – 41 (34), Факел-ГТС – 31 (34), Сибиряк – 24 (34), ЛКС – 24 (36).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
