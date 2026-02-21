Дмитрий Шнякин прокомментирует Финал Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 22 февраля в 15:20

Дмитрий Шнякин прокомментирует Финал Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘.

Матч между «Норильским никелем» и КПРФ начнется 22 февраля в 15:20 по московскому времени.

ВидеоСпортс’’ покажет финал в прямом эфире.