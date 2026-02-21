  • Спортс
Дмитрий Шнякин прокомментирует Финал Кубка России по футзалу на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 22 февраля в 15:20

Матч между «Норильским никелем» и КПРФ начнется 22 февраля в 15:20 по московскому времени.

ВидеоСпортс’’ покажет финал в прямом эфире.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
17 комментариев
Где тут "МИНУС" СТАВИТЬ?
Если вы хотели прорекламировать матч, чтобы его посмотрело больше людей, то сделали ровно наоборот
Может не надо, а ?
Ну пусть комментирует. Вы думаете, у него какая-то армия фанатов есть и все побегут смотреть?))
Ну пусть комментирует. Вы думаете, у него какая-то армия фанатов есть и все побегут смотреть?))
Просто турнир нуждался в антирекламе -
и Sports блестяще справился с этой задачей.
Кто-то заказал черный пиар?
Спортс, включи опции интершум по умолчанию, а потом шнякина и ко предложи, и никто не поменяет, только спасибо скажут, что без флудистов
Можно подумать, ну со Шнякиным-то теперь все это будут смотреть🤣🤣🤣
Чел который в репортаже употребляет слово шлагбаум в футболе, потом приходит в фитнес клуб на тимирязевской в разных носках вызывает удивление,,,,,
Самый мерзкий комментатор на "матче", даже губу обошëл.
