Чемпионат России по футзалу. 17-й тур. «Синара» обыграла КПРФ, «ИрАэро» одолел «Норильский никель», другие результаты

«Синара» обыграла КПРФ в чемпионате России по футзалу.

15 и 16 февраля прошли матчи 17-го тура чемпионата России по футзалу.

БЕТСИТИ Суперлига по футзалу

17-й тур

15 февраля

Первые матчи

ИрАэро – Норильский никель – 4:0 (0:0)

Синара – КПРФ – 2:1 (0:0, 1:1, 3:2 по пенальти)

Тюмень – Торпедо – 4:6 (2:3)

Газпром-Югра – Ухта – 4:1 (1:1)

Новая генерация – Кристалл – 6:3 (3:1)

Сибиряк – ЛКС – 5:0 (техническое поражение)

16 февраля

Вторые матчи

ИрАэро – Норильский никель – 4:2 (2:0)

Газпром-Югра – Ухта – 2:3 (1:1)

Синара – КПРФ – 5:4 (3:2)

Тюмень – Торпедо – 5:3 (3:2)

Новая генерация – Кристалл – 3:2 (1:1)

Сибиряк – ЛКС – 5:0 (техническое поражение)

Турнирное положение: КПРФ – 70 очков (34 игры), Газпром-Югра – 69 (34), Норильский никель – 67 (34), Синара – 65 (34), Ухта – 63 (34), Торпедо – 59 (32), Тюмень – 58 (34), Кристалл – 50 (34), ИрАэро – 41 (32), Новая генерация – 36 (32), Факел-ГТС – 26 (32), ЛКС – 24 (34), Сибиряк – 20 (32).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
