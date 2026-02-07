  • Спортс
  • Чемпионат Европы по футзалу. Испания обыграла Португалию в финале, Франция уступила Хорватии в матче за бронзу
Испания обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по футзалу.

7 февраля в Любляне прошли решающие матчи чемпионата Европы по футзалу.

Финал

Португалия – Испания – 3:5 (2:3)

Матч за 3-е место

Франция – Хорватия – 5:6 (1:2) – после серии пенальти

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
футзал
результаты
чемпионат Европы
