Чемпионат Европы по футзалу. Испания обыграла Португалию в финале, Франция уступила Хорватии в матче за бронзу
Испания обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по футзалу.
7 февраля в Любляне прошли решающие матчи чемпионата Европы по футзалу.
Чемпионат Европы по футзалу
Любляна, Словения
Финал
Португалия – Испания – 3:5 (2:3)
Матч за 3-е место
Франция – Хорватия – 5:6 (1:2) – после серии пенальти
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
